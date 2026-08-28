Servidores da Bahia vão poder converter licença em dinheiro

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Servidores da rede estadual de ensino da Bahia já podem solicitar a conversão da licença-prêmio acumulada em indenização em pecúnia.

A medida, publicada no Diário Oficial do Estado, contempla profissionais de carreiras civis e cargos comissionados do magistério público do ensino médio, como diretores, coordenadores pedagógicos e técnicos.

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Os pedidos devem ser protocolados no Sistema Eletrônico de Informações (SEI), por meio do SAC Educação ou dos Núcleos Territoriais de Educação (NTE).

Análise

A concessão não é automática e vai passar por análise da Secretaria da Educação (SEC), que emitirá as decisões até o último dia de cada mês.

De acordo com o governo, a iniciativa visa evitar desfalques nas salas de aula e nos setores administrativos, garantindo o cumprimento do calendário escolar.

Os pagamentos seguem regras do Conselho de Políticas de Recursos Humanos (COPE), limitados a no máximo 10% do total de efetivos em exercício por ano, e dependem da disponibilidade orçamentária do Estado.