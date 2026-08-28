Lula cita "injustiça" com a Bahia ao falar de segurança pública

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O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) saiu em defesa da Bahia e do governador Jerônimo Rodrigues (PT) ao ser questionado pelo jornalista César Tralli, durante sabatina da TV Globo na noite de quinta-feira, 27, sobre a escalada da violência no estado.

Na ocasião, o petista pediu que a Bahia não fosse tratada de forma injusta e afirmou que nenhum governador brasileiro conseguiu resolver sozinho o problema da segurança pública.

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“Não seja injusto com a Bahia. Nenhum governador do Brasil conseguiu resolver o problema da segurança pública. Nenhum conseguiu segurar. Se você pegar do Oiapoque ao Chuí, ninguém resolveu'”, disse.

Durante a sabatina, Lula também defendeu a aprovação da Proposta de Emenda à Constituição (PEC) da Segurança Pública, enviada ao Senado Federal.

PEC da Segurança

A medida prevê maior integração entre os órgãos de segurança e mudanças na atuação da União no combate ao crime organizado, além da ampliação de recursos para o setor.

"A hora que se aprovar a PEC da Segurança Pública, eu crio o Ministério da Segurança Pública. Eu quero estabelecer qual é a participação de cada ente federado na Segurança Pública. Qual vai ser o papel da União, do Estado e do município", afirmou o candidato.

Retomada do controle territorial

Ao falar sobre a necessidade de combater a criminalidade, Lula afirmou ainda que o objetivo do governo é retomar áreas dominadas pelo crime.

“Meu desejo é recuperar o território. A rua é do povo, não é do bandido. A escola é do povo, não é do bandido”, acrescentou.