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SEGURANÇA PÚBLICA

Otto Alencar confirma votação da PEC da Segurança na CCJ do Senado

Após meses parado na Casa, texto do governo Lula será analisado na próxima semana

Ane Catarine
Por
O senador Otto Alencar (PSD)
O senador Otto Alencar (PSD) - Foto: Rafaela Araújo/ Ag. A TARDE
Eleições 2026

A Proposta de Emenda à Constituição (PEC) da Segurança Pública será votada na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) do Senado na próxima quarta-feira, 2, após meses parada na Casa. A votação foi confirmada pelo presidente do colegiado, senador Otto Alencar (PSD-BA).

“Agora que o relatório está pronto, vamos pautar na reunião da próxima quarta”, afirmou o parlamentar durante entrevista à GloboNews.

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A proposta estava parada no Senado desde 10 de março, depois de ter sido aprovada em dois turnos pela Câmara dos Deputados, em 4 de março.

A tramitação foi destravada na última semana após uma reunião entre o presidente Lula (PT), o presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União Brasil-AP), e o presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB).

A retomada da PEC faz parte do esforço do governo para avançar no Congresso com pautas consideradas prioritárias antes das eleições.

O que prevê a PEC da Segurança?

A proposta busca ampliar os instrumentos de combate ao crime organizado e às facções criminosas, além de alterar regras constitucionais relacionadas à segurança pública.

Entre os principais pontos estão:

  • penas mais rígidas para integrantes de organizações criminosas de alta periculosidade, com cumprimento em presídios de segurança máxima e restrições a benefícios;
  • expropriação de dinheiro, imóveis e outros bens vinculados a atividades criminosas, sem indenização;
  • ampliação da atuação das guardas municipais, permitindo que as corporações exerçam atividades de policiamento ostensivo e comunitário.

O texto aprovado pela Câmara é diferente da versão originalmente enviada pelo governo Lula ao Congresso.

A proposta inicial previa uma maior participação da União na coordenação das políticas de segurança pública, mas o trecho enfrentou resistência de governadores e da oposição.

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Após negociações na Câmara, os deputados aprovaram uma versão mais enxuta, com menor participação da União.

No Senado, o relator, senador Rogério Carvalho (PT-SE), decidiu manter o texto aprovado pelos deputados.

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Lula otto alencar PEC da segurança Senado

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