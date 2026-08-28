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ELEIÇÕES 2026

Lula e Flávio estreiam na TV neste sábado; veja o que vão mostrar

Petista terá 5min de propaganda, enquanto candidato do PL contará com 4min

Ane Catarine
Por
Lula e Flávio Bolsonaro
Lula e Flávio Bolsonaro - Foto: AFP | Agência Senado
Eleições 2026

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o senador Flávio Bolsonaro (PL) estreiam na propaganda eleitoral gratuita neste sábado, 29, um dia após o início do horário eleitoral.

As campanhas terão como foco propostas dos candidatos e críticas aos adversários na disputa pelo Palácio do Planalto.

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Lula terá 5 minutos e 31 segundos de propaganda. De acordo com informações da CNN Brasil, fontes próximas à campanha do petista afirmam que o programa fará uma comparação entre a trajetória do presidente e a de Flávio.

A propaganda apresentará a trajetória de Lula, desde a infância pobre até os três mandatos no Palácio do Planalto.

Na parte dedicada ao adversário, o programa deverá mencionar suspeitas de rachadinha e o caso envolvendo o senador e o ex-banqueiro Daniel Vorcaro, conhecido como “Dark Horse”.

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O que Flávio Bolsonaro vai mostrar

Flávio Bolsonaro terá 4 minutos e 20 segundos no horário eleitoral. O programa do candidato do PL deverá priorizar a segurança pública e críticas ao governo Lula.

A campanha também pretende explorar investigações envolvendo Fábio Luís Lula da Silva, o Lulinha, e Marco Aurélio Ribeiro, conhecido como Marcola, ex-chefe do gabinete presidencial.

Os dois são citados em apurações relacionadas à lobista Roberta Luchsinger. Ela relatou, em conversa com um empresário, que gastava R$ 100 mil por mês para bancar despesas de Lulinha.

Além de Lula e Flávio, também estreiam na propaganda eleitoral neste sábado os candidatos Ronaldo Caiado (PSD) e Augusto Cury (Avante).

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Tags

Flávio Bolsonaro Lula propaganda eleitoral

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