MUDANÇA ESTRATÉGICA
Entenda por que Lula trocou Ondina pela Liberdade em Salvador
Presidente cumpre agenda na capital baiana nesta sexta-feira, 28
A mudança de local em Salvador para o evento com o presidente e candidato à reeleição, Lula (PT), do bairro de Ondina para a Liberdade, nesta sexta-feira, 28, teve intervenção direta do próprio petista.
À princípio, estava previsto que o mandatário fizesse o trajeto inverso do Circuito Dodô (Barra-Ondina), saindo das "Monumento das Gordinhas" em direção ao Farol da Barra — isso já tinha acontecido em 2022, na última campanha dele ao Palácio do Planalto.
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De acordo com apuração feita portal A TARDE, Lula pediu a aliados que o ato fosse realizado na Liberdade, neste momento, por querer estar em um lugar com forte comércio popular e grande fluxo de pessoas — a Barra, no entanto, não está descartada num futuro próximo.
A concentração está marcada para as 16h, no Largo do Guarani, na Liberdade. De lá, a caminhada seguirá até o Plano Inclinado. Vale lembrar que o bairro foi onde o ex-ministro e ex-governador Rui Costa nasceu.
Simbolismo da região
O local, de maneira simbólica, detém o posto de maior bairro negro do mundo fora da África — porém, segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), o título pertence a Ilha de Maré.
Além disso, outra alcunha dada à Liberdade é a de "Quilombo Urbano", por ser uma comunidade negra situada em uma área de Salvador que mantém a ancestralidade africana, a cultura e a resistência coletiva.
Petistas antecipam vinda de Lula a Salvador para enterrar ‘casadinha’ da oposição
A agenda do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) em Salvador, nesta sexta-feira, 28, tem como pano de fundo a tentativa por parte da campanha petista de ‘barrar’ a estratégia adotada pela oposição nas últimas semanas.
Segundo apuração do portal A TARDE, em conversas recentes com aliados do governador Jerônimo Rodrigues (PT), o bloco que governa o estado entende que a antecipação do ato de campanha de Lula na Bahia, como acontecerá esta semana, vai reforçar a imagem de dobradinha com o gestor na disputa pelo Palácio de Ondina.
O entendimento é de que, quanto mais cedo for ‘enterrada’ a narrativa de casadinha ‘Lula-Neto’, como tem sido chamada a tática da oposição para incentivar o voto de eleitores do presidente em ACM Neto (União Brasil), melhor.