“Sentir o axé do povo”, diz Marta Rodrigues sobre volta de Lula a Salvador

A vereadora Marta Rodrigues (PT) disse nesta quinta-feira, 27, que o presidente e candidato à reeleição Luiz Inácio Lula da Silva (PT) volta a Salvador na sexta, 28, para sentir “o axé” do povo baiano em um momento em que, segundo ela, a campanha está 'cada vez mais impulsionando'”.

“Ele vai participar de uma atividade na rua para ver o povo e sentir essa energia boa, esse axé que ele está precisando. Ele vem em um momento bem efervescente, pois a campanha está cada vez mais impulsionando”, afirmou a petista durante conversa com a imprensa.

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Lula participará de uma caminhada eleitoral ao lado do governador da Bahia e candidato à reeleição, Jerônimo Rodrigues (PT), e outros aliados da base governista no bairro da Liberdade, com concentração marcada para as 16h, no Largo do Guarani.

Essa é a segunda vez que o presidente vem a Salvador em agosto. No dia 1º, esteve na convenção estadual do PT que confirmou a candidatura à reeleição de Jerônimo.

Lula em Salvador: visita do presidente muda de local

A caminhada, que será realizada na Liberdade, teve o local alterado. O ato estava previsto para ocorrer no percurso entre Ondina e o Farol da Barra, mas acabou transferido para o bairro.

Para Marta, a mudança fortalece a atividade por levar Lula a um local que, segundo a vereadora, representa a realidade da população baiana.

“Gostei da escolha do bairro da Liberdade, que é um local que tem uma identidade muito grande. Tem a maioria do povo negro, com uma pujança muito forte da militância e dos movimentos sociais. Esse é o lugar que Lula escolheu para fazer a caminhada amanhã”, disse.

Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, ao lado do governador Jerônimo Rodrigues - Foto: Ricardo Stuckert | PR

Cenário eleitoral: Lula deve reforçar campanha de Jerônimo

A visita de Lula a Salvador ocorre em meio a uma disputa acirrada pelo governo da Bahia. Pesquisas de intenção de voto mostram os dois principais candidatos, o governador Jerônimo Rodrigues e o ex-prefeito de Salvador, ACM Neto (União Brasil), em empate técnico.

Como principal cabo eleitoral de Jerônimo e uma das principais lideranças políticas do estado, Lula deve aproveitar o ato para reforçar a candidatura do governador e mobilizar a base governista durante a campanha.

A Bahia também tem peso importante na disputa presidencial. No segundo turno da eleição de 2022, Lula recebeu quase 6,1 milhões de votos no estado.