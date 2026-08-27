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ELEIÇÕES 2026

“Sentir o axé do povo”, diz Marta Rodrigues sobre volta de Lula a Salvador

Para vereadora, campanha do presidente e candidato à reeleição está impulsionando

Ane Catarine
Por
A vereadora Marta Rodrigues (PT)
A vereadora Marta Rodrigues (PT) - Foto: José Simões | Ag. A TARDE
Eleições 2026

A vereadora Marta Rodrigues (PT) disse nesta quinta-feira, 27, que o presidente e candidato à reeleição Luiz Inácio Lula da Silva (PT) volta a Salvador na sexta, 28, para sentir “o axé” do povo baiano em um momento em que, segundo ela, a campanha está 'cada vez mais impulsionando'”.

“Ele vai participar de uma atividade na rua para ver o povo e sentir essa energia boa, esse axé que ele está precisando. Ele vem em um momento bem efervescente, pois a campanha está cada vez mais impulsionando”, afirmou a petista durante conversa com a imprensa.

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Lula participará de uma caminhada eleitoral ao lado do governador da Bahia e candidato à reeleição, Jerônimo Rodrigues (PT), e outros aliados da base governista no bairro da Liberdade, com concentração marcada para as 16h, no Largo do Guarani.

Essa é a segunda vez que o presidente vem a Salvador em agosto. No dia 1º, esteve na convenção estadual do PT que confirmou a candidatura à reeleição de Jerônimo.

Lula em Salvador: visita do presidente muda de local

A caminhada, que será realizada na Liberdade, teve o local alterado. O ato estava previsto para ocorrer no percurso entre Ondina e o Farol da Barra, mas acabou transferido para o bairro.

Para Marta, a mudança fortalece a atividade por levar Lula a um local que, segundo a vereadora, representa a realidade da população baiana.

“Gostei da escolha do bairro da Liberdade, que é um local que tem uma identidade muito grande. Tem a maioria do povo negro, com uma pujança muito forte da militância e dos movimentos sociais. Esse é o lugar que Lula escolheu para fazer a caminhada amanhã”, disse.

Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, ao lado do governador Jerônimo Rodrigues
Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, ao lado do governador Jerônimo Rodrigues - Foto: Ricardo Stuckert | PR

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Cenário eleitoral: Lula deve reforçar campanha de Jerônimo

A visita de Lula a Salvador ocorre em meio a uma disputa acirrada pelo governo da Bahia. Pesquisas de intenção de voto mostram os dois principais candidatos, o governador Jerônimo Rodrigues e o ex-prefeito de Salvador, ACM Neto (União Brasil), em empate técnico.

Como principal cabo eleitoral de Jerônimo e uma das principais lideranças políticas do estado, Lula deve aproveitar o ato para reforçar a candidatura do governador e mobilizar a base governista durante a campanha.

A Bahia também tem peso importante na disputa presidencial. No segundo turno da eleição de 2022, Lula recebeu quase 6,1 milhões de votos no estado.

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eleições na Bahia eleições no Brasil Jerônimo Rodrigues Lula Marta Rodrigues

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