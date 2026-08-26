Lula escolhe bairro da Liberdade para ato de campanha em Salvador

O primeiro ato de campanha de Lula em Salvador, que será realizado na próxima sexta-feira, 28, mudou de lugar. Antes previsto para acontecer no percurso entre a Ondina e o Farol da Barra, o evento foi transferido para o popular bairro da Liberdade.

Segundo informações obtidas pelo portal A TARDE, a caminhada será iniciada às 16h, no Largo do Guarani, e segue até o Plano Inclinado, contando com o governador Jerônimo Rodrigues, com os candidatos ao Senado pelo PT, Rui Costa e Jaques Wagner, e candidatas e candidatos a deputado estadual e federal, além de apoiadores e outras lideranças políticas.

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A chegada de Lula à Bahia na sexta também marca a sétima vinda do presidente ao estado em 2026. Na última vez em que esteve presente, o petista participou da convenção estadual que oficializou Jerônimo como candidato à reeleição ao governo da Bahia.

‘Casadinha’ da oposição'

A agenda do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) em Salvador, nesta sexta-feira, 28, tem como pano de fundo a tentativa por parte da campanha petista de ‘barrar’ a estratégia adotada pela oposição nas últimas semanas.

Segundo apuração do portal A TARDE, em conversas recentes com aliados de Jerônimo, o bloco que governa o estado entende que a antecipação do ato de campanha de Lula na Bahia vai reforçar a imagem de dobradinha com o gestor na disputa pelo Palácio de Ondina.

O entendimento é de que, quanto mais cedo for ‘enterrada’ a narrativa de casadinha ‘Lula-Neto’, como tem sido chamada a tática da oposição para incentivar o voto de eleitores do presidente em ACM Neto (União Brasil), melhor será para a campanha de Jerônimo.