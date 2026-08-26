A TARDE Eleições detalha vinda de Lula a Salvador e peso eleitoral da capital

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A movimentação das lideranças nacionais na campanha baiana e o impacto do eleitorado da capital no resultado das urnas são os destaques da edição do programa A TARDE Eleições desta quarta-feira, 26.

Apresentado pelos jornalistas Eduardo Dias e Leo Almeida, a atração vai ao ar às 15h, trazendo análises sobre os desdobramentos da corrida ao Palácio de Ondina e ao Senado Federal.

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O programa destaca a confirmação da primeira agenda oficial de campanha do presidente Luiz Inácio Lula da Silva na Bahia em 2026, marcada para esta sexta-feira, 28, em Salvador. O ato, com concentração nas "Gordinhas de Ondina" em direção ao Farol da Barra, é visto como um reforço direto à candidatura à reeleição do governador Jerônimo Rodrigues.

Os jornalistas também abordam a expectativa da primeira visita de Flávio Bolsonaro (PL) ao estado durante o período eleitoral, prevista para setembro, e o fenômeno do "voto casado não consentido" no interior baiano.

Outro ponto central da transmissão é o levantamento do portal A TARDE, com dados do Tribunal Regional Eleitoral da Bahia (TRE-BA) de 2002 a 2022, que avalia o peso real da capital na disputa estadual.

O estúdio analisa as propostas e projeções dos grupos de Jerônimo Rodrigues e ACM Neto para a Região Metropolitana de Salvador, responsável por concentrar cerca de 25% do eleitorado baiano.

Para encerrar, a coluna Política & Memória resgata um episódio histórico de 1994, quando a Assembleia Legislativa da Bahia (Alba) realizou uma eleição indireta para o governo do estado após as renúncias de Antônio Carlos Magalhães e Paulo Souto, culminando no mandato tampão de Antônio Imbassahy.

Assista a transmissão ao vivo