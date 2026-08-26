O dia que a Alba elegeu o governador da Bahia

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Para se tornar governador da Bahia, nos dias de hoje, é necessário obter milhões de votos. Algumas vezes, como em 2022, é preciso levar a disputa para o segundo turno.

Apesar da matemática, nem sempre a campanha de rua foi crucial para levar um político ao Palácio de Ondina dentro de um regime democrático. Foi o caso de Antônio Imbassahy, hoje distante do debate político, que foi escolhido pela Assembleia Legislativa da Bahia (Alba) para governar os 417 municípios do estado em meados dos anos 1990.

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Imbróglio leva presidente do TJ ao governo

Eleito em 1990 para seu terceiro mandato como governador, Antônio Carlos Magalhães (PFL) renunciou no primeiro semestre de 1994, tendo como objetivo a disputa pelo Senado.

Seu vice, Paulo Souto (PFL), alçado ao posto de candidato à sucessão, precisou renunciar junto com o titular para concorrer ao governo, uma vez que a reeleição não era prevista na Constituição naquela época.

Com a vacância do cargo, Ruy Trindade, presidente do Tribunal de Justiça da Bahia (TJ-BA), assumiu o mandato ‘tampão’ em abril do mesmo ano, até que a Alba convocasse uma eleição indireta.

Imbassahy é escolhido para o governo

Presidente da Assembleia Legislativa da Bahia (Alba), Antônio Imbassahy foi a aposta do grupo ‘carlista’ para concorrer de forma indireta ao governo. O parlamentar escolheu como vice Barbosa Romeu, ex-presidente da Alba.

Capa de A TARDE traz vitória de Antônio Imbassahy - Foto: Acervo Cedoc A TARDE

Já o PMDB, partido de oposição ao ‘Carlismo’, escolheu Calmito Fernandes, também deputado estadual, para o pleito contra Imbassahy, repetindo, agora pelo voto indireto, os embates entre os dois grupos políticos mais fortes do estado no período.

A eleição ‘diferente’ para governador

Antônio Imbassahy e Calmito Fernandes disputaram a eleição ‘sem urnas’ no dia 2 de maio de 1994. Durante a sessão que sacramentaria o futuro da Bahia pelos próximos meses, membros do PMDB, que tinha a candidatura de oposição colocada, declararam apoio ao nome carlista.

O favoritismo ‘interno’ foi confirmado com a abertura das urnas, com a vitória de Imbassahy por 37 votos.

Ao ser declarado vencedor do pleito ‘tampão’, Imbassahy agradeceu pela confiança dos deputados e afirmou estar honrado. Todo o processo eleitoral, assim como o resultado, foi acompanhado pelo jornal A TARDE.

"É uma grande honra assumir o cargo de governador, substituindo Antônio Carlos Magalhães, principalmente pela grande obra que ele realizou nesses últimos três anos", destacou o governador, que tomou posse na mesma data.

Antônio Imbassahy ficou no cargo até 31 de dezembro de 1994, quando passou o posto para Paulo Souto, eleito em outubro do mesmo ano.