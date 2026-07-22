Combate à fome e reforma da Previdência: o primeiro ano de Lula como presidente do Brasil

O dia 1º de janeiro de 2003 marcou a chegada de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) ao Palácio do Planalto. Depois de três tentativas frustradas, em 1989, 1994 e 1998, o petista venceu as eleições presidenciais de 2002, após chegar ao segundo turno contra o ex-ministro José Serra (PSDB).

Já no poder, Lula adotou o combate à fome como principal bandeira do início do seu mandato presidencial. A coluna Política e Memória desta semana resgata o primeiro ano do político como presidente da República, em 2003.

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Lula define três inimigos

A edição de A TARDE do dia 2 de janeiro de 2003 traz a seguinte manchete: "Lula define três inimigos - Fome, corrupção e inflação". O impresso do Centenário focou na posse do petista, que ocorreu no dia anterior, e nas frases ditas no seu discurso ao assumir o poder executivo.

A TARDE traz detalhes da posse de Lula, em 2003 - Foto: Divulgação | Acerco Cedoc A TARDE

"Peço a Deus sabedoria para governar, discernimento para mudar, serenidade para administrar, coragem para decidir e um coração do tamanho do Brasil para se unir a cada cidadão no dia a dia dos próximos quatro anos", disse Lula, em um dos trechos publicados no impresso de A TARDE.

"Não vou errar"

Nas semanas seguintes, ainda no primeiro mês de mandato, Lula voltou a acenar para a bandeira de combate à fome. Durante sua participação no Fórum Social Mundial (FSM), em Porto Alegre, o presidente afirmou que não teria o direito de "errar", prometendo também um governo voltado para a população mais pobre do país.

Foto: Divulgação | Acerco Cedoc A TARDE

Reforma da Previdência e crise na base

Eleito com minoria no Congresso Nacional, Lula teve que articular uma coalização que reuniu partidos de diferentes blocos para ter estabilidade na Câmara dos Deputados e Senado.

Crítico a diversos pontos do governo Fernando Henrique Cardoso (PSDB), marcado pela abertura econômica e privatização de setores considerados essenciais, Lula preferiu não fazer movimentos 'bruscos', seguindo parte da linha da gestão anterior.

Lula então 'comprou' a ideia de reforma da Previdência Social, que teve como foco o fim de 'distorções' dentro do setor público. A proposta, abraçada até pela oposição, desagradou a ala mais à esquerda do PT.

Reforma da Previdência criou racha no governo Lula - Foto: Divulgação | Acerco Cedoc A TARDE

Heloísa Helena, hoje deputada federal pela Rede, mas na época senadora pelo PT, foi um dos primeiros nomes a questionar a reforma. Sua postura custou caro: a parlamentar foi expulsa da sigla no final de 2003, fundando o Psol logo em seguida.

O jornal A TARDE também trouxe o recorte de defesa de Lula a um novo modelo de Previdência Social, na edição do dia 18 de fevereiro de 2003, repercutindo materiais de agências de notícias.

Ao rebater Lula, logo em seguida, Heloísa Helena acusou o presidente de usar um discurso "demagógico" de defesa da pauta.

"O nosso presidente, a maior liderança popular da América Latina, não pode ir à opinião pública fazer uma demagogia de consolidar no imaginário popular a história do supersalário, quando o salário de R$ 17 mil foi ele que encaminhou ao Congresso, no artigo 10 na proposta de emenda constitucional número 40", disparou a ainda petista na ocasião.

A reforma da Previdência foi aprovada pelo Senado em dezembro do mesmo ano. Na época, foram 51 votos favoráveis e 24 contrários, contando com apoio dos dois principais partidos de oposição ao novo governo: PSDB e PFL.

Programas sociais

O primeiro ano do governo Lula também ficou marcado pela criação de programas sociais voltados ao combate à pobreza. O principal deles foi o Bolsa Família, que existe até os dias atuais, uma reformulação consolidada de outras plataformas assistencialistas iniciadas no governo FHC.

Além do Bolsa Família, outra iniciativa que ficou marcada foi o programa Fome Zero, que acabou sendo dissolvido nos anos seguintes.

Outros marcos foram a criação do Cadastro Único, que reúne informações sobre famílias que vivem em vulnerabilidade social, e o Programa de Aquisição Alimentar (PAA), com o objetivo de fomentar a produção da agricultura familiar para fins comerciais.

Principais programas do primeiro ano do governo Lula:

Bolsa Família;

Fome Zero;

Cartão Alimentação;

CadÚnico;

Programa de Aquisição Alimentar (PAA).

O primeiro mandato de Lula terminou em 2006, ano que foi reeleito para sua segunda passagem na presidência, que durou até dezembro de 2010.