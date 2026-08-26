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Petistas antecipam vinda de Lula a Salvador para enterrar ‘casadinha’ da oposição

Governistas tentam barrar estratégia de ACM Neto e aliados

Cássio Moreira
Por
Petistas querem usar ato em Salvador para reforçar dobradinha
Petistas querem usar ato em Salvador para reforçar dobradinha - Foto: Ricardo Stuckert | PR
Eleições 2026

A agenda do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) em Salvador, nesta sexta-feira, 26, tem como pano de fundo a tentativa por parte da campanha petista de ‘barrar’ a estratégia adotada pela oposição nas últimas semanas.

Segundo apuração do portal A TARDE, em conversas recentes com aliados do governador Jerônimo Rodrigues (PT), o bloco que governa o estado entende que a antecipação do ato de campanha de Lula na Bahia, como acontecerá esta semana, vai reforçar a imagem de dobradinha com o gestor na disputa pelo Palácio de Ondina.

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O entendimento é de que, quanto mais cedo for ‘enterrada’ a narrativa de casadinha ‘Lula-Neto’, como tem sido chamada a tática da oposição para incentivar o voto de eleitores do presidente em ACM Neto (União Brasil).

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Apesar da vinda de Lula já ser uma expectativa desde o início do mês, a presença do chefe do Planalto, candidato à reeleição, nas primeiras semanas de campanha eleitoral, distante do visto como ‘ideal’, é fruto do sinal de alerta ligado por integrantes da ‘tropa de choque’ do PT baiano.

Petistas confirmam estratégia contra a oposição

Nomes consultados pelo portal A TARDE confirmaram a estratégia. Uma das fontes, sob anonimato, afirmou que o evento, que terá o Farol da Barra como ‘ponto final’, é “para fortalecer a votação de Lula na Bahia”.

Um outro petista, deputado de mandato no estado, disse que a ideia é evitar “ruídos” sobre a posição de Lula na campanha na Bahia. O partido também tem no estado, quarto maior colégio eleitoral do país, um dos pilares para a reeleição do presidente.

“É para fortalecer a votação dele (Lula) aqui também. É algo que já estava programado até”, destacou um dos nomes consultados.

Já a outra fonte petista reforçou a ideia de afastar as chances da dobradinha ‘clandestina’ encabeçada por ACM Neto.

“Não pode ter isso de Lula/Neto [...] Vamos trabalhar forte para não ter esse tipo de ruído, que o candidato é Jerônimo. Não existe isso de Lula com Neto”, disparou um parlamentar do PT ao ser questionado sobre o assunto.

Lula volta a Salvador

O presidente Lula volta a Salvador na próxima sexta-feira, 28, após participar da convenção que sacramentou a candidatura de Jerônimo Rodrigues (PT) à reeleição, no início do mês.

Nos bastidores, é também discutida a possibilidades de novas visitas de Lula ao estado ao longo da campanha eleitoral, em sua última disputa presidencial.

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Tags

ACM Neto eleições na Bahia Jerônimo Rodrigues Lula

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