Caiado compara anistia a Bolsonaro com anulação de condenações de Lula

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O ex-governador de Goiás e candidato à Presidência da República, Ronaldo Caiado (PSD), confirmou na terça-feira, 25, que, se eleito, um dos primeiros atos do governo será elaborar um projeto para enviar ao Congresso a fim de conceder uma anistia “geral, ampla e irrestrita” aos envolvidos nos atos de 8 de Janeiro, incluindo Jair Bolsonaro (PL).

Para justificar a proposta durante sabatina da TV Globo, argumentou que o país precisa encerrar ciclos de confronto político e chegou a comparar o perdão aos golpistas à anulação de sentenças por corrupção do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

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“Precisamos acabar com a polarização e pacificar o país. Ninguém aguenta mais essa situação. Na última eleição, 38 milhões não foram às urnas”, completou Caiado.

Vale ressaltar que Lula não foi anistiado. Em 2021, o Supremo Tribunal Federal (STF) anulou as condenações do presidente por identificar nulidades nos processos da Operação Lava Jato.

Entrevistas

Caiado foi o segundo a ser entrevistado pelo especial Eleições do Jornal Nacional, que começou na segunda-feira, 24, com Romeu Zema (Novo).

Também foram convidados outros quatro presidenciáveis que pontuam melhor nas pesquisas, com a ordem dos programas definida por sorteio: