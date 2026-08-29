ACM Neto garante combate à intolerância em encontro com evangélicos

O candidato ao governo da Bahia, ACM Neto (União Brasil), participou de um encontro com lideranças evangélicas de todo o estado e assinou uma carta-compromisso que estabelece diretrizes para sua eventual gestão, com destaque para a garantia da liberdade religiosa e o combate à intolerância contra comunidades de fé. O encontro foi realizado na manhã deste sábado, 29.

O documento também aborda temas como fortalecimento da família, educação, defesa da vida, políticas de apoio a gestantes e ampliação de parcerias com instituições evangélicas.

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O ato contou com a presença do candidato a vice-governador, Zé Cocá (PP), dos postulantes ao Senado João Roma (PL) e Angelo Coronel (Republicanos), além do prefeito de Salvador, Bruno Reis (União Brasil), da vice-prefeita Ana Paula Matos, e de deputados, vereadores e lideranças evangélicas de diversas congregações.

Liberdade religiosa como pilar

No campo da liberdade religiosa, o candidato assumiu o compromisso de assegurar o livre exercício das atividades de igrejas, templos e demais comunidades religiosas, bem como proteger esses grupos contra qualquer forma de discriminação, intolerância ou perseguição.

A carta-compromisso prevê ainda a ampliação de parcerias entre o Estado e instituições evangélicas que desenvolvam projetos sociais, educacionais e culturais de interesse público.

Família, segurança e educação

Ao discursar, ACM Neto destacou o papel central da família e da segurança para o bem-estar social.

“A família é o nosso alicerce, é a pedra de sustentação de qualquer sociedade. Se a família vai bem, a sociedade vai bem”, afirmou. O candidato também criticou a violência no estado, lembrando que a Bahia registra o maior número de homicídios do Brasil, e defendeu uma educação de qualidade como ferramenta de prevenção.

Defesa da vida e apoio a gestantes

Neto também se comprometeu a desenvolver políticas públicas de apoio a gestantes e mães em situação de vulnerabilidade, com foco na proteção da vida.

“Nós queremos ter um governo que vai estender sua mão às mães, às gestantes, principalmente àquelas que precisam de auxílio ao longo do processo gestacional, mas também àquelas que precisarão de ajuda após o parto para que possam ter uma vida mais digna e uma renda mínima adequada ao sustento de seus filhos”, declarou.

O documento também reforça o compromisso com o combate ao tráfico de drogas, o fortalecimento de políticas públicas de prevenção e o apoio a iniciativas da sociedade civil voltadas à recuperação e reinserção social de dependentes químicos.