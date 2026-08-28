Propaganda na TV: Jerônimo e ACM Neto apostam em biografias na estreia

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O governador da Bahia e candidato à reeleição, Jerônimo Rodrigues (PT), e o também postulante ao Palácio de Ondina, ACM Neto (União), apostaram em relembrar as respectivas origens e seus históricos na política na primeira aparição de ambos na propaganda eleitoral gratuita, nesta sexta-feira, 28.

De um lado, a propaganda do petista recordou as conquistas das gestões do PT, iniciadas com Jaques Wagner, em 2007, assim como destacou como estava a situação da Bahia antes da aliança com o presidente Lula.

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Entre as melhorias citadas, investimentos em setores como mobilidade — a exemplo do metrô —, saúde, educação e infraestrutura. Em sua fala, Jerônimo reconheceu que é preciso fazer mais em diversos setores, mas que a "mudança não aceita retrocesso".

ACM Neto aposta no desejo de fazer "governo referência no Brasil"

Na sua inserção na propaganda eleitoral, ACM Neto (União) recordou seus oito anos de gestão à frente da prefeitura de Salvador e afirmou ter o desejo de fazer o mesmo à frente da Bahia.

"É possível fazer um governo referência no Brasil, como fizemos em Salvador", disse.

Em outro trecho da publicação, ele relembrou a eleição de 2012, quando venceu no segundo turno, mas foi derrotado pelo rival nas zonas mais pobres. "Eu conquistei essas mesmas zonas em 2016 devido ao trabalho que fizemos".

"Quero deixar como legado o fato de ser o governador que resolveu o problema da violência na Bahia, assim como por ter mudado a educação do estado", concluiu.