Jerônimo revela plano para expandir indústria ao interior da Bahia

Siga o A TARDE no Google

O governador da Bahia e candidato à reeleição, Jerônimo Rodrigues (PT), revelou nesta quinta-feira, 27, os planos dele para expandir a indústria da Bahia ao interior do estado.

A proposta, conforme o petista, está prevista em seu plano de governo e será voltada principalmente para os municípios de pequeno e médio porte para estimular o crescimento social e econômico destas cidades.

Tudo sobre Eleições em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Caso seja reeleito nas eleições de outubro, a ideia de Jerônimo é implementar a medida da seguinte forma:

Incentivos diferenciados;

Instalações de novos distritos e criação de novos parques industriais nos Territórios de Identidade;

Crédito para pequenas e médias indústrias.

Recorde na geração de empregos e queda nos índices de extrema pobreza

Nos primeiros quatro anos da sua gestão, os índices de extrema pobreza na Bahia passaram dos 15% para 6,9% — em números absolutos, 1,1 milhão de pessoas saíram deste grupo.

Além disso, o desemprego também apresentou queda, com o menor registro da série histórica da Bahia, com 8,7%.

A Bahia bateu ainda recorde na geração de empregos e lidera no Nordeste na geração de postos de trabalho formais: são 3 milhões de trabalhadores com carteira assinada em 2025 e mais de 307 mil empregos formais desde 2023.

Investimentos contribuíram para crescimento

Com os investimentos do Estado e incentivos a novas empresas, a economia baiana cresceu 8,2% entre 2023 e 2025 — média de 2,7% ao ano. De acordo com o governo do Estado, a Bahia é a segunda unidade da Federação que mais avançou no ranking de competitividade.

O cenário foi puxado, entre outros, pela instalação da BYD, que gerou cinco mil empregos diretos, além do Estaleiro Enseada, retomado em 2025, com cerca de 600 empregos diretos e até 900 indiretos no Recôncavo.