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ATO EM SALVADOR

Na Fazenda Grande do Retiro, Jerônimo diz que seguirá próximo do povo

Governo destacou que sua gestão é construída pela presença nos municípios

Redação
Por Redação
Jerônimo, Rui, Wagner e Geraldo Jr., fizeram atos em Salvador nesta quarta-feira, 26.
Jerônimo, Rui, Wagner e Geraldo Jr., fizeram atos em Salvador nesta quarta-feira, 26. - Foto: Thassio Ramos
Eleições 2026

O governador e candidato à reeleição Jerônimo Rodrigues afirmou, nesta quarta-feira, 26, que irá seguir próximo do povo e trabalhando pelos baianos e baianas durante caminhada pela Fazenda Grande do Retiro, em Salvador. Jerônimo destacou que sua gestão é construída pela presença nos municípios e pela conexão com a população.

“É por isso que eu digo que esse é o Time de Lula: um time que trabalha, que entrega e que olha para o futuro. E nós vamos continuar caminhando, ouvindo e cuidando da nossa gente”, afirmou Jerônimo.

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Ao longo do percurso, Jerônimo cumprimentou moradores, conversou com apoiadores e recebeu manifestações de incentivo. A mobilização também contou com a presença do vice-governador e candidato à reeleição, Geraldo Júnior, e dos candidatos ao Senado Rui Costa e Jaques Wagner.

Jerônimo também destacou a união do grupo político e a parceria com o presidente Lula como fundamentais para a continuidade dos investimentos na Bahia.

Apoiadores marcaram presença em ato da chapa petista no bairro de Fazenda Grande do Retiro.
Apoiadores marcaram presença em ato da chapa petista no bairro de Fazenda Grande do Retiro. - Foto: Thassio Ramos

“O que a gente está vendo aqui é a força de um time que não se separa. Lula está com a Bahia, e nós estamos com Lula. Wagner, Rui, Geraldo e eu estamos juntos porque sabemos que é essa união que permite trazer mais investimentos, mais obras e mais oportunidades para o nosso povo. A Fazenda Grande do Retiro mostrou hoje que Salvador também quer esse caminho”, afirmou.

Para o governador, a mobilização reforça a conexão construída pelo grupo com a população. “Nós não estamos aqui sozinhos. Tem um time inteiro caminhando junto e, principalmente, tem o povo da Bahia. É por isso que eu digo que esse é o Time de Lula: um time que trabalha, que entrega e que olha para o futuro”, disse.

A caminhada teve início na Fazenda Grande do Retiro e terminou em São Caetano, reunindo apoiadores ao longo do percurso.

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Lula na Bahia

A mobilização desta quarta-feira antecede a chegada do presidente Lula a Salvador, onde participa, nesta sexta-feira, 28, de uma grande caminhada ao lado de Jerônimo Rodrigues. A presença do presidente na capital baiana reforça a parceria entre os dois e a unidade do grupo político que defende a continuidade do projeto de desenvolvimento para a Bahia e o Brasil.

Com o lema “Brasil pronto pra mais”, Lula e Jerônimo estarão juntos em uma caminhada que terá concentração a partir das 16h, no Largo do Guarani, no bairro da Liberdade. De lá, o percurso seguirá até o Plano Inclinado, reunindo militantes, apoiadores, lideranças políticas e a população de Salvador.

A agenda também contará com a participação dos candidatos ao Senado pelo PT, Rui Costa e Jaques Wagner, além de candidatas e candidatos a deputado estadual e federal e outras lideranças políticas. O ato deve reforçar a unidade do grupo e a parceria entre Lula e Jerônimo, que têm defendido a continuidade dos investimentos e das ações conjuntas em benefício da Bahia.

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eleições na Bahia fazenda grande do retiro Jerônimo Rodrigues

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