Na Fazenda Grande do Retiro, Jerônimo diz que seguirá próximo do povo

O governador e candidato à reeleição Jerônimo Rodrigues afirmou, nesta quarta-feira, 26, que irá seguir próximo do povo e trabalhando pelos baianos e baianas durante caminhada pela Fazenda Grande do Retiro, em Salvador. Jerônimo destacou que sua gestão é construída pela presença nos municípios e pela conexão com a população.

“É por isso que eu digo que esse é o Time de Lula: um time que trabalha, que entrega e que olha para o futuro. E nós vamos continuar caminhando, ouvindo e cuidando da nossa gente”, afirmou Jerônimo.

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Ao longo do percurso, Jerônimo cumprimentou moradores, conversou com apoiadores e recebeu manifestações de incentivo. A mobilização também contou com a presença do vice-governador e candidato à reeleição, Geraldo Júnior, e dos candidatos ao Senado Rui Costa e Jaques Wagner.

Jerônimo também destacou a união do grupo político e a parceria com o presidente Lula como fundamentais para a continuidade dos investimentos na Bahia.

Apoiadores marcaram presença em ato da chapa petista no bairro de Fazenda Grande do Retiro. - Foto: Thassio Ramos

“O que a gente está vendo aqui é a força de um time que não se separa. Lula está com a Bahia, e nós estamos com Lula. Wagner, Rui, Geraldo e eu estamos juntos porque sabemos que é essa união que permite trazer mais investimentos, mais obras e mais oportunidades para o nosso povo. A Fazenda Grande do Retiro mostrou hoje que Salvador também quer esse caminho”, afirmou.

Para o governador, a mobilização reforça a conexão construída pelo grupo com a população. “Nós não estamos aqui sozinhos. Tem um time inteiro caminhando junto e, principalmente, tem o povo da Bahia. É por isso que eu digo que esse é o Time de Lula: um time que trabalha, que entrega e que olha para o futuro”, disse.

A caminhada teve início na Fazenda Grande do Retiro e terminou em São Caetano, reunindo apoiadores ao longo do percurso.

Lula na Bahia

A mobilização desta quarta-feira antecede a chegada do presidente Lula a Salvador, onde participa, nesta sexta-feira, 28, de uma grande caminhada ao lado de Jerônimo Rodrigues. A presença do presidente na capital baiana reforça a parceria entre os dois e a unidade do grupo político que defende a continuidade do projeto de desenvolvimento para a Bahia e o Brasil.

Com o lema “Brasil pronto pra mais”, Lula e Jerônimo estarão juntos em uma caminhada que terá concentração a partir das 16h, no Largo do Guarani, no bairro da Liberdade. De lá, o percurso seguirá até o Plano Inclinado, reunindo militantes, apoiadores, lideranças políticas e a população de Salvador.

A agenda também contará com a participação dos candidatos ao Senado pelo PT, Rui Costa e Jaques Wagner, além de candidatas e candidatos a deputado estadual e federal e outras lideranças políticas. O ato deve reforçar a unidade do grupo e a parceria entre Lula e Jerônimo, que têm defendido a continuidade dos investimentos e das ações conjuntas em benefício da Bahia.