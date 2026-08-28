ACM Neto reforça aposta no Pix Saúde em propaganda na TV e rádio

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O candidato ao governo da Bahia, ACM Neto (União), reforçou a aposta no "Pix Saúde" em sua primeira aparição na propaganda eleitoral no rádio e na TV, nesta sexta-feira, 28.

De acordo com o postulante ao Palácio de Ondina, a proposta é utilizar a capacidade disponível em hospitais privados e filantrópicos para atender pacientes da rede pública. O Estado poderá contratar diretamente a vaga ou o atendimento necessário para cada paciente.

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Cada contratação, segundo ele, terá o procedimento, o valor, o prazo de atendimento e as responsabilidades do prestador claramente definidos. O Estado pagará pelo atendimento efetivamente contratado e realizado, com controle, fiscalização e acompanhamento dos resultados.

Neto explicou que o Pix Saúde não será um subsídio genérico nem uma transferência de recursos sem destinação específica. "No meu governo, vamos comprar vagas na rede privada para atender os casos mais urgentes e fazer a fila andar. Pix Saúde, o programa que vai resolver a fila da regulação”, afirmou.

Queixas quanto à fila da regulação

Também na inserção nos meios audiovisuais, o ex-prefeito de Salvador abordou o problema da fila da regulação no estado. Ele menciona a espera de pacientes por exames e cirurgias e contrapõe esse cenário à existência de vagas disponíveis na rede particular.

“Todo mundo conhece alguém que está há meses ou anos esperando por exame ou cirurgia na fila da regulação. Enquanto isso, tem vaga na rede privada. É vaga de um lado e fila do outro", completou.