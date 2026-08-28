Menu
Rádio OUÇA A RÁDIO Rádio
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > ELEIÇÕES

ELEIÇÕES 2026

ACM Neto reforça aposta no Pix Saúde em propaganda na TV e rádio

Candidato explicou proposta voltada para o setor, uma de suas apostas para o pleito

Yuri Abreu
Por
Candidato ao governo da Bahia, ACM Neto (União)
Candidato ao governo da Bahia, ACM Neto (União) - Foto: Uendel Galter/Ag. A TARDE
Eleições 2026

O candidato ao governo da Bahia, ACM Neto (União), reforçou a aposta no "Pix Saúde" em sua primeira aparição na propaganda eleitoral no rádio e na TV, nesta sexta-feira, 28.

De acordo com o postulante ao Palácio de Ondina, a proposta é utilizar a capacidade disponível em hospitais privados e filantrópicos para atender pacientes da rede pública. O Estado poderá contratar diretamente a vaga ou o atendimento necessário para cada paciente.

Tudo sobre Eleições em primeira mão! Compartilhar no Whatsapp Entre no canal do WhatsApp.

Leia Também:

PROPOSTA PARA EDUCAÇÃO

ACM Neto promete pacto com 417 municípios pela educação
ACM Neto promete pacto com 417 municípios pela educação imagem

MUDOU DE LADO

ACM Neto ganha apoio de prefeito do PP na região sul da Bahia
ACM Neto ganha apoio de prefeito do PP na região sul da Bahia imagem

ELEIÇÕES 2026

ACM Neto promete construir hospital no Recôncavo caso seja eleito
ACM Neto promete construir hospital no Recôncavo caso seja eleito imagem

Cada contratação, segundo ele, terá o procedimento, o valor, o prazo de atendimento e as responsabilidades do prestador claramente definidos. O Estado pagará pelo atendimento efetivamente contratado e realizado, com controle, fiscalização e acompanhamento dos resultados.

Neto explicou que o Pix Saúde não será um subsídio genérico nem uma transferência de recursos sem destinação específica. "No meu governo, vamos comprar vagas na rede privada para atender os casos mais urgentes e fazer a fila andar. Pix Saúde, o programa que vai resolver a fila da regulação”, afirmou.

Queixas quanto à fila da regulação

Também na inserção nos meios audiovisuais, o ex-prefeito de Salvador abordou o problema da fila da regulação no estado. Ele menciona a espera de pacientes por exames e cirurgias e contrapõe esse cenário à existência de vagas disponíveis na rede particular.

“Todo mundo conhece alguém que está há meses ou anos esperando por exame ou cirurgia na fila da regulação. Enquanto isso, tem vaga na rede privada. É vaga de um lado e fila do outro", completou.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia. Google Noticias Siga o A TARDE no Google Noticias

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no Email

Tags

ACM Neto eleições na Bahia Saúde

Relacionadas

Mais lidas