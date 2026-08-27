ACM Neto ganha apoio de prefeito do PP na região sul da Bahia

O candidato ao governo da Bahia, ACM Neto (União), recebeu o apoio do prefeito de Aurelino Leal (sul do estado), Rodrigo Andrade (PP). O anúncio ocorreu durante uma reunião em Ilhéus (município distante 80 km de Aurelino Leal) e representa mais uma adesão à campanha do postulante ao Palácio de Ondina.

O pepista era apoiador do governador e candidato à reeleição, Jerônimo Rodrigues (PT). Segundo Andrade, a decisão foi tomada após o município não ter conseguido avançar nas tratativas com a gestão petista.

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No encontro com o ex-prefeito de Salvador, o gestor de Aurelino Leal afirmou depositar em Neto a expectativa de estabelecer uma nova relação de parceria com o município do sul baiano.

Mobilização por candidatura

“Infelizmente, de lá para cá, a gente não teve mais sorte em tratativas com o governo do Estado. E hoje o nosso grupo está depositando toda a esperança em você para resolver as nossas questões, para ser um parceiro, até porque há um sentimento de mudança e esperança na nossa comunidade”, afirmou o prefeito.

Andrade assegurou ainda que seu grupo político estará mobilizado pela candidatura de Neto.

“Pode ter certeza que o nosso grupo em peso vai estar junto, vai lutar, para a gente poder fazer ainda melhor do que a gente fez. Se Deus permitir, sairemos vitoriosos. Eu vou fazer a minha parte. Eu vou cuidar de você agora, mas depois você cuida de Aurelino Leal”, disse.

Neto agradeceu o apoio e destacou o peso político da decisão do prefeito. Ele ainda agradeceu a participação do candidato a deputado federal, Cacá Leão (PP), e do deputado estadual e candidato à reeleição na Alba, Sandro Régis (União), na construção do apoio.

“Eu já era muito grato e me sentia extremamente devedor do apoio que recebi de vocês há quatro anos. Eu peço a Deus que me dê a oportunidade, a partir do ano que vem, de pagar em dobro. E esse vai ser o meu compromisso. Eu não vou medir esforços, eu não vou fazer conta para ajudar Aurelino Leal. Não vou deixar nenhuma das agendas de vocês em segundo plano, todas vão ser tratadas com absoluta prioridade”, afirmou.

ACM Neto aponta clima diferente

Para ACM Neto, a nova adesão ocorre em um momento de crescimento da campanha e de fortalecimento do desejo de mudança entre os baianos.

“A gente percebe hoje um clima na Bahia completamente diferente de quatro anos atrás. Onde a gente chega, há um sentimento muito forte, espontâneo, que surge das ruas e que eu tenho certeza que vai ser confirmado nas urnas no dia 4 de outubro”, declarou.

Também participaram da reunião o candidato a vice-governador Zé Cocá (PP) e os candidatos ao Senado Angelo Coronel (Republicanos) e João Roma (PL).