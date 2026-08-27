ACM Neto promete pacto com 417 municípios pela educação

O candidato ao Governo do Estado, ACM Neto (União Brasil), afirmou que pretende firmar uma parceria com os 417 municípios baianos para melhorar a qualidade da educação pública, caso seja eleito. A proposta faz parte do plano de governo do candidato e prevê a criação de um “Pacto pela Aprendizagem”, com ações conjuntas entre o Estado e as prefeituras.

A declaração foi feita nesta quarta-feira, 26, em Ilhéus, durante agenda de campanha na região. Neto também participou da inauguração do comitê de campanha em Itabuna, ao lado do candidato a vice-governador Zé Cocá (PP), dos candidatos ao Senado Angelo Coronel (Republicanos) e João Roma (PL), além de prefeitos e lideranças políticas.

Tudo sobre Eleições em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Segundo o candidato, o governo estadual deverá atuar como parceiro das administrações municipais, independentemente da posição política dos prefeitos. “Nós vamos fazer parceria com os 417 municípios, não vou deixar ninguém de fora, nenhum partido político, nenhuma prefeitura, mesmo os prefeitos do PT vão ser chamados para a gente ter uma base curricular sólida, forte”.

Pacto prevê atuação da primeira infância ao 9º ano

De acordo com o plano de governo consultado pelo portal A TARDE, o Pacto pela Aprendizagem prevê um regime de colaboração ampliado entre o Estado e os 417 municípios, abrangendo a trajetória escolar desde a primeira infância até o 9º ano do Ensino Fundamental.

A proposta estabelece metas estaduais para apoiar as prefeituras na ampliação da oferta de vagas em creches para crianças de 0 a 3 anos e na universalização da pré-escola para alunos de 4 e 5 anos.

Para os anos iniciais e finais do Ensino Fundamental, o plano prevê a adoção de um modelo inspirado no Programa Alfabetização na Idade Certa (PAIC), desenvolvido no Ceará. A iniciativa combina apoio pedagógico, suporte técnico e recursos financeiros às redes municipais.

“Não dá pra empurrar o problema para o colo dos prefeitos, é preciso compreender a liderança do Governo do Estado e que ela precisa ser exercida, e se eu for governador assim o faremos com os 417 municípios da Bahia”, declarou.

Contrato de resultados

A parceria proposta pelo candidato deverá ser formalizada por meio de um contrato de resultados entre o governo estadual e as prefeituras. O mecanismo deverá estabelecer indicadores de aprendizagem, prazos e contrapartidas financeiras.

Pelo plano, o apoio do Estado ficaria vinculado ao cumprimento de metas de aprendizagem que possam ser mensuradas.A intenção é que a atuação conjunta acompanhe diferentes etapas da formação dos estudantes, desde a educação infantil até a chegada ao Ensino Médio.

“Vamos investir e ajudar as prefeituras a melhorar a qualidade tanto na oferta de vagas para creche e pré-escola, que é essencial, como da alfabetização na idade certa, alfabetizar aos 6 e 7 anos de idade”, disse Neto.

Internet nas escolas municipais

Outra frente prevista no plano é o apoio à infraestrutura digital das redes municipais de Ensino Fundamental.

A proposta prevê cofinanciamento e suporte técnico do Estado para a instalação de internet banda larga e melhoria da qualidade do Wi-Fi nas salas de aula. Segundo o plano, a medida busca enfrentar gargalos de acesso à tecnologia nas escolas municipais.

Neto afirmou ainda que o objetivo é garantir que os estudantes avancem para o Ensino Médio com uma formação mais consistente e, posteriormente, tenham melhores condições de ingressar no mercado de trabalho.

“É fundamental assegurar o desenvolvimento do estudante para que possa chegar ao Ensino Médio ainda melhor preparado e depois o Estado ter condições de capacitá-lo para os desafios do mercado de trabalho”, afirmou.