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NESTA SEXTA-FEIRA

Do Largo do Guarani ao Plano Inclinado: confira trajeto de Lula em Salvador

Candidato à reeleição cumpre agenda na capital baiana ao lado de Jerônimo, Rui e Wagner

Yuri Abreu
Por
Lula desfilará pelas ruas da Liberdade, em Salvador
Lula desfilará pelas ruas da Liberdade, em Salvador - Foto: Ricardo Stuckert
Eleições 2026

O presidente Lula (PT) virá à Bahia pela sétima vez em 2026 — a segunda apenas neste mês de agosto. Desta vez, o chefe do Executivo federal participará de uma caminhada, no bairro da Liberdade, em Salvador, ao lado do governador do Estado e candidato à reeleição, Jerônimo Rodrigues (PT); do senador e também candidato à reeleição, Jaques Wagner (PT); e do candidato ao Senado, Rui Costa (PT).

No início deste mês, o petista esteve em Salvador, no Parque de Exposições, onde participou da convenção partidária que oficializou as candidaturas de Jerônimo, Wagner e Rui, além de outros membros do PT e da federação da qual a sigla faz parte ao lado do PCdoB e do PV.

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A caminhada de Lula

O trajeto da caminhada terá início no Largo do Guarani, por volta das 15h30, com a concentração do público. Na região, além de um parque infantil e pequenos comércios, existem duas igrejas — uma católica e outra evangélica — e uma casa de shows.

A expectativa é a de que, a partir das 17h, o presidente e seus apoiadores seguirão pela Estrada da Liberdade, percorrendo um trajeto de cerca de 1,2 km até o Plano Inclinado Liberdade-Calçada, onde a mobilização.

Largo do Guarani será ponto de partida para a caminhada de Lula em Salvador, nesta sexta-feira, 28
Largo do Guarani será ponto de partida para a caminhada de Lula em Salvador, nesta sexta-feira, 28 - Foto: Reprodução/Google Street View

Força popular

A escolha de Lula pela Liberdade teve a influência do próprio candidato. À princípio, a mobilização estava prevista para ocorrer entre a Ondina e a Barra, mas a força do comércio local e a densidade populosa da região levaram o petista a escolher o bairro.

Nesse deslocamento, Lula vai passar em frente a diversos comércios, de hortifrútis a oficinas mecânicas, de farmácias a centros comerciais que atendem a uma população de pouco mais de 41 mil habitantes. Além disso, a Liberdade é um dos redutos culturais mais importantes da Bahia, famoso por abrigar o bloco afro Ilê Aiyê.

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Sepultamento do Lula-Neto

A ideia de vinda de Lula neste momento a Salvador tem o objetivo de colocar ainda mais em prática a iniciativa de sepultar a dobradinha "Lula-Neto" — em que o eleitor daria o seu voto ao petista na disputa à Presidência da República e o ex-prefeito de Salvador, ao governo do Estado.

Contudo, a ideia é reforçar que a dobradinha, na verdade, é entre Luiz Inácio Lula da Silva e o governador da Bahia e postulante à recondução ao Palácio de Ondina, Jerônimo Rodrigues (PT).

Votação de Lula na região

No segundo turno de 2022, o então candidato Luiz Inácio Lula da Silva (PT) obteve 44.134 votos na 18ª Zona Eleitoral, da qual o bairro da Liberdade faz parte. O adversário, Jair Bolsonaro, teve 15.819.

Já quando o recorte é o governo da Bahia, ACM Neto — na mesma Zona Eleitoral e na mesma etapa do pleito — obteve 39.010 votos, contra 21.961 votos do também então candidato, Jerônimo Rodrigues (PT).

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eleições na Bahia eleições no Brasil Liberdade Lula Salvador

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