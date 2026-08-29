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COMUNICADO

UB diz que prefeito pediu desfiliação antes de evento com Jerônimo

Tadeu Prates também renunciou à presidência do Diretório Municipal do União Brasil em Ibiassucê

Redação
Por Redação
Prefeito de Ibiassucê, Tadeu Prates, do União Brasil, colou adesivo do 13 no peito durante visita do governador Jerônimo Rodrigues.
Prefeito de Ibiassucê, Tadeu Prates, do União Brasil, colou adesivo do 13 no peito durante visita do governador Jerônimo Rodrigues. - Foto: Divulgação
Eleições 2026

O União Brasil emitiu uma nota nesta sábado, 29, informando que o prefeito de Ibiassucê, Tadeu Prates, não integra mais os quadros do partido. Segundo o comunicado, o próprio gestor municipal solicitou desfiliação da legenda e, portanto, não está mais filiado à sigla.

O pedido de saída foi encaminhado ao diretório estadual do União Brasil. No documento, Tadeu comunica sua desfiliação em “caráter irrevogável e irretratável” e solicita a baixa de sua filiação com efeitos imediatos.

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Tadeu Prates também renunciou à presidência do Diretório Municipal do União Brasil em Ibiassucê. No ofício, o prefeito declara ainda sua renúncia a “quaisquer outros cargos, funções ou delegações executivas” que exercesse dentro da legenda, afirmando estar se desligando por completo das atribuições partidárias.

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Recepção a Jerônimo

Tadeuzinho, como o prefeito é mais conhecido, recepcionou o governador Jerônimo Rodrigues (PT) com o adesivo do 13 colado no peito na tarde deste sábado. Tadeuzinho deu as mãos ao candidato à reeleição e cumpriu todo o percurso da carreata com o governador e seus aliados pelo município.

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eleições na Bahia Ibiassucê Tadeu Prates União Brasil

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