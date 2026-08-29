UB diz que prefeito pediu desfiliação antes de evento com Jerônimo

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O União Brasil emitiu uma nota nesta sábado, 29, informando que o prefeito de Ibiassucê, Tadeu Prates, não integra mais os quadros do partido. Segundo o comunicado, o próprio gestor municipal solicitou desfiliação da legenda e, portanto, não está mais filiado à sigla.

O pedido de saída foi encaminhado ao diretório estadual do União Brasil. No documento, Tadeu comunica sua desfiliação em “caráter irrevogável e irretratável” e solicita a baixa de sua filiação com efeitos imediatos.

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Tadeu Prates também renunciou à presidência do Diretório Municipal do União Brasil em Ibiassucê. No ofício, o prefeito declara ainda sua renúncia a “quaisquer outros cargos, funções ou delegações executivas” que exercesse dentro da legenda, afirmando estar se desligando por completo das atribuições partidárias.

Recepção a Jerônimo

Tadeuzinho, como o prefeito é mais conhecido, recepcionou o governador Jerônimo Rodrigues (PT) com o adesivo do 13 colado no peito na tarde deste sábado. Tadeuzinho deu as mãos ao candidato à reeleição e cumpriu todo o percurso da carreata com o governador e seus aliados pelo município.