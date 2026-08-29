REPASSE VOLUMOSO
Avante turbina candidatura de Isidório com aporte de R$ 1 milhão
Parlamentar tenta o seu terceiro mandato consecutivo na Câmara dos Deputados
Deputado federal e candidato à reeleição, Pastor Sargento Isidório recebeu um aporte milionário do seu partido. Na última segunda-feira, 24, a direção nacional do Avante abriu o cofre e destinou R$ 1 milhão para o parlamentar baiano.
Nome forte da legenda, Isidório tenta o seu terceiro mandato consecutivo na Câmara dos Deputados. Nas eleições de 2022, quando ainda era presidente do partido na Bahia, ele recebeu R$ 1,8 milhão.
O outro federal do Avante na Bahia, Neto Carletto, recebeu R$ 650 mil de fundo partidário. Neto tem o maior patrimônio entre os baianos que são candidatos à Câmara e também é sobrinho de Ronaldo Carletto, atual presidente do Avante no estado e suplente do candidato ao senado Rui Costa (PT).
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Dúvida
Isidório vive um conflito nesta eleição. Apesar de ter “amor no coração” pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), deve votar no médico psiquiatra e escritor Augusto Cury (Avante) nas eleições presidenciais de outubro, seguindo a orientação da legenda.
"Quem é que não percebe o amor do meu coração pelo ‘nove dedos’ [Lula]? Para mim, o maior defeito de Lula é faltar um dedo, porque ele gosta de todo mundo. No entanto, sou do Avante e, como homem legislador, tenho a obrigação de apoiar o candidato do meu partido", afirmou o deputado em conversa com a imprensa.