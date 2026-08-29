Avante turbina candidatura de Isidório com aporte de R$ 1 milhão

Siga o A TARDE no Google

Deputado federal e candidato à reeleição, Pastor Sargento Isidório recebeu um aporte milionário do seu partido. Na última segunda-feira, 24, a direção nacional do Avante abriu o cofre e destinou R$ 1 milhão para o parlamentar baiano.

Nome forte da legenda, Isidório tenta o seu terceiro mandato consecutivo na Câmara dos Deputados. Nas eleições de 2022, quando ainda era presidente do partido na Bahia, ele recebeu R$ 1,8 milhão.

Tudo sobre Eleições em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

O outro federal do Avante na Bahia, Neto Carletto, recebeu R$ 650 mil de fundo partidário. Neto tem o maior patrimônio entre os baianos que são candidatos à Câmara e também é sobrinho de Ronaldo Carletto, atual presidente do Avante no estado e suplente do candidato ao senado Rui Costa (PT).

Dúvida

Isidório vive um conflito nesta eleição. Apesar de ter “amor no coração” pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), deve votar no médico psiquiatra e escritor Augusto Cury (Avante) nas eleições presidenciais de outubro, seguindo a orientação da legenda.

"Quem é que não percebe o amor do meu coração pelo ‘nove dedos’ [Lula]? Para mim, o maior defeito de Lula é faltar um dedo, porque ele gosta de todo mundo. No entanto, sou do Avante e, como homem legislador, tenho a obrigação de apoiar o candidato do meu partido", afirmou o deputado em conversa com a imprensa.