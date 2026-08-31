Jerônimo apresenta compromisso de universalizar o ensino em tempo integral na Bahia

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No horário de propaganda eleitoral gratuita exibido nesta segunda-feira, 31, o governador e candidato à reeleição Jerônimo Rodrigues (PT) apresentou a educação como a principal bandeira de seu plano de governo para um eventual segundo mandato.

O programa destacou a trajetória de vida do candidato para anunciar a promessa de universalizar o ensino em tempo integral em todas as unidades da rede estadual.



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A estratégia da peça publicitária contrapôs a origem de Jerônimo à do seu principal adversário na disputa pelo Palácio Ondina, ACM Neto (União Brasil). Enquanto a narrativa governista apontou que o opositor "passou a vida se preparando para ser governador", sustentou que Jerônimo foi "preparado pela vida" através do trabalho na educação pública e nas comunidades do interior.

VLT e ampliação da rede de saúde pública

O programa desta segunda-feira também apresenta outros compromissos para os próximos quatro anos, como a ampliação do VLT de Salvador até Camaçari e Alagoinhas, a construção de oito hospitais regionais e de seis novas policlínicas.

Para tirar os projetos do papel, Jerônimo reafirma a importância da parceria com o presidente Lula. Juntos, Jerônimo e Lula mudaram a Bahia. E vão continuar mudando.