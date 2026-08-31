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PROGRAMA ELEITORAL

Jerônimo apresenta compromisso de universalizar o ensino em tempo integral na Bahia

Em programa eleitoral, candidato apresentou a educação como principal mote de seu plano de governo

Eduardo Dias
Por
A estratégia da peça publicitária contrapôs a origem de Jerônimo à do seu principal adversário na disputa pelo Palácio Ondina, ACM Neto (União Brasil)
A estratégia da peça publicitária contrapôs a origem de Jerônimo à do seu principal adversário na disputa pelo Palácio Ondina, ACM Neto (União Brasil) - Foto: Thassio Ramos
Eleições 2026

No horário de propaganda eleitoral gratuita exibido nesta segunda-feira, 31, o governador e candidato à reeleição Jerônimo Rodrigues (PT) apresentou a educação como a principal bandeira de seu plano de governo para um eventual segundo mandato.

O programa destacou a trajetória de vida do candidato para anunciar a promessa de universalizar o ensino em tempo integral em todas as unidades da rede estadual.

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A estratégia da peça publicitária contrapôs a origem de Jerônimo à do seu principal adversário na disputa pelo Palácio Ondina, ACM Neto (União Brasil). Enquanto a narrativa governista apontou que o opositor "passou a vida se preparando para ser governador", sustentou que Jerônimo foi "preparado pela vida" através do trabalho na educação pública e nas comunidades do interior.

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VLT e ampliação da rede de saúde pública

O programa desta segunda-feira também apresenta outros compromissos para os próximos quatro anos, como a ampliação do VLT de Salvador até Camaçari e Alagoinhas, a construção de oito hospitais regionais e de seis novas policlínicas.

Para tirar os projetos do papel, Jerônimo reafirma a importância da parceria com o presidente Lula. Juntos, Jerônimo e Lula mudaram a Bahia. E vão continuar mudando.

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eleições na Bahia Jerônimo Rodrigues

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