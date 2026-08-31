ELEIÇÕES
A TARDE Eleições analisa nova pesquisa AtlasIntel e repercussão das sabatinas do JN
Edição desta segunda-feira traz o impacto dos dados eleitorais para a Presidência
Os resultados da mais recente pesquisa AtlasIntel e as estratégias adotadas pelas campanhas no rádio, na TV e nas ruas marcam a edição do programa A TARDE Eleições desta segunda-feira, 31. Apresentado pelos jornalistas Eduardo Dias e Leo Almeida, a atração vai ao ar às 15h no A TARDE Play, no Youtube.
O programa destaca a repercussão do encerramento das sabatinas do Jornal Nacional com os candidatos Flávio Bolsonaro (PL) e Augusto Cury (Avante), cruzando a performance dos postulantes com os números atualizados da AtlasIntel para o primeiro e segundo turno da corrida presencial.
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No cenário estadual e municipal, os apresentadores analisam o ato de rua liderado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva no bairro da Liberdade, ao lado do governador Jerônimo Rodrigues (PT), em uma clara cartada para reforçar a presença do eleitorado urbano de Salvador no palanque governista.
Por fim, o programa passa a limpo a polêmica que repercutiu nos bastidores políticos no fim de semana: a presença de mulheres seminuas dançando em um carro de som durante ato associado à campanha de ACM Neto (União Brasil), no bairro de São Cristóvão, gerando reações de grupos adversários e nota de esclarecimento por parte da assessoria do candidato de oposição.
Assista a transmissão ao vivo