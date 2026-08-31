Bruno Reis nega ligação da campanha de ACM Neto com polêmica de mulheres seminuas

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O prefeito de Salvador, Bruno Reis (União Brasil), negou qualquer tipo de ligação da campanha de ACM Neto (União) sobre a presença de duas mulheres seminuas em um carro de som durante uma carreata realizada na última sexta-feira, 28, no bairro de São Cristóvão, em Salvador.

As jovens, com os corpos pintados de azul, cor que simboliza a campanha do candidato de oposição ao Governo da Bahia, circulando no veículo gerou forte repercussão nas redes sociais.

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"Não tem qualquer vinculação com a campanha dos nossos candidatos. Foi algo de um eleitor, sem autorização, vinculado a um candidato a deputado. Para você ter ideia, eu estava lá e nem vi quando isso aconteceu", afirmou o gestor municipal.

A declaração ocorreu nesta segunda-feira, 31, durante o lançamento do Programa Fachadas da Memória, projeto da Prefeitura voltado à recuperação do patrimônio histórico da capital.

Bruno Reis reprova polêmica de mulheres seminuas em ato político

Bruno Reis também enfatizou que reprova o episódio e que teria agido para intervir na hora se tivesse notado a cena.

Se eu tivesse visto, de imediato teria interrompido. Nós não concordamos com isso. Somos totalmente contra e repugnamos esse tipo de atitude

Aliado de ACM Neto nega envolvimento de campanha na polêmica

O deputado estadual, Emerson Penalva (PP), integrante da coligação do candidato ao governo da Bahia, ACM Neto (União Brasil), que tem reduto político no bairro de São Cristóvão, declarou que a organização da campanha não teve envolvimento com o episódio.

A ação, de acordo com o parlamentar, foi uma iniciativa individual de um apoiador presente no evento e ocorreu sem o consentimento dos coordenadores eleitorais.

Penalva lamentou o ocorrido e pediu desculpas pelo constrangimento gerado à militância e à população. A equipe central do candidato do União Brasil não emitiu pronunciamento oficial.

Repúdios

O governador e candidato à reeleição, Jerônimo Rodrigues (PT), condenou o caso durante agenda pública, afirmando que o corpo feminino não pode ser utilizado como meio de atração eleitoral.

No mesmo sentido, a deputada federal Lídice da Mata (PSB-BA) rechaçou a utilização da nudez em atos de campanha, enquanto a deputada federal Ivoneide Caetano (PT-BA) classificou o caso como revoltante.