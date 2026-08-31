Menu
Rádio OUÇA A RÁDIO Rádio
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > ELEIÇÕES

POLÊMICA

Aliado de ACM Neto diz que campanha não autorizou ato com mulheres seminuas

Ao pontuar que iniciativa partiu de um eleitor, deputado Penalva pediu desculpas

Ane Catarine
Por
| Atualizada em
Ato com mulheres seminuas em Salvador
Ato com mulheres seminuas em Salvador - Foto: Reprodução/Redes Sociais
Eleições 2026

Aliado do candidato ao governo da Bahia, ACM Neto (União Brasil), o deputado estadual Penalva (PP) negou nesta segunda-feira, 31, que a campanha seja responsável pela presença de duas mulheres seminuas em um carro de som durante uma carreata realizada na última sexta-feira, 28, no bairro de São Cristóvão, em Salvador.

Segundo ele, a iniciativa partiu exclusivamente de um eleitor que participou do ato e não teve “qualquer consulta, conhecimento prévio ou autorização da coordenação da campanha”.

Tudo sobre Eleições em primeira mão! Compartilhar no Whatsapp Entre no canal do WhatsApp.

“Lamento profundamente o episódio e peço desculpas pelo constrangimento causado a companheiros, companheiras e todas e todos da sociedade que possam ter se sentido desrespeitados ou desconfortáveis com a situação”, reforçou Penalva.

Até o momento, a equipe de campanha de ACM Neto não se pronunciou sobre o assunto.

Leia Também:

APOIO

ACM Neto leva milhares de apoiadores às ruas de São Cristóvão
ACM Neto leva milhares de apoiadores às ruas de São Cristóvão imagem

DECLARAÇÃO

Jerônimo critica uso de mulheres seminuas em ato da oposição
Jerônimo critica uso de mulheres seminuas em ato da oposição imagem

CARREATA EM SÃO CRISTÓVÃO

Lídice critica ato da oposição com mulheres seminuas em Salvador
Lídice critica ato da oposição com mulheres seminuas em Salvador imagem

Entenda a polêmica

Duas jovens com os corpos pintados de azul, cor da campanha de ACM Neto, desfilaram em cima de um carro de som que acompanhava o percurso da carreata.

Imagens e vídeos do momento circularam nas redes sociais e geraram forte repercussão.

Em declaração em evento eleitoral na noite de sábado, 29, o governador da Bahia e candidato à reeleição, Jerônimo Rodrigues (PT), repudiou o caso.

“Botaram mulheres nuas em cima de um carro, duas moças. Corpo de mulher não é atração de votos”, afirmou o petista.

Na mesma linha, a deputada federal Lídice da Mata (PSB-BA) afirmou que a nudez “não deve ser usada como recurso para atrair votos".

Já a também deputada federal Ivoneide Caetano (PT-BA) classificou o episódio como “revoltante”.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia. Google Noticias Siga o A TARDE no Google Noticias

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no Email

Tags

ACM Neto eleições 2026 eleições na Bahia Penalva

Relacionadas

Mais lidas