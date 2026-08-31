POLÊMICA
Aliado de ACM Neto diz que campanha não autorizou ato com mulheres seminuas
Ao pontuar que iniciativa partiu de um eleitor, deputado Penalva pediu desculpas
Aliado do candidato ao governo da Bahia, ACM Neto (União Brasil), o deputado estadual Penalva (PP) negou nesta segunda-feira, 31, que a campanha seja responsável pela presença de duas mulheres seminuas em um carro de som durante uma carreata realizada na última sexta-feira, 28, no bairro de São Cristóvão, em Salvador.
Segundo ele, a iniciativa partiu exclusivamente de um eleitor que participou do ato e não teve “qualquer consulta, conhecimento prévio ou autorização da coordenação da campanha”.
“Lamento profundamente o episódio e peço desculpas pelo constrangimento causado a companheiros, companheiras e todas e todos da sociedade que possam ter se sentido desrespeitados ou desconfortáveis com a situação”, reforçou Penalva.
Até o momento, a equipe de campanha de ACM Neto não se pronunciou sobre o assunto.
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Entenda a polêmica
Duas jovens com os corpos pintados de azul, cor da campanha de ACM Neto, desfilaram em cima de um carro de som que acompanhava o percurso da carreata.
Imagens e vídeos do momento circularam nas redes sociais e geraram forte repercussão.
Em declaração em evento eleitoral na noite de sábado, 29, o governador da Bahia e candidato à reeleição, Jerônimo Rodrigues (PT), repudiou o caso.
“Botaram mulheres nuas em cima de um carro, duas moças. Corpo de mulher não é atração de votos”, afirmou o petista.
Na mesma linha, a deputada federal Lídice da Mata (PSB-BA) afirmou que a nudez “não deve ser usada como recurso para atrair votos".
Já a também deputada federal Ivoneide Caetano (PT-BA) classificou o episódio como “revoltante”.