Aliado de ACM Neto diz que campanha não autorizou ato com mulheres seminuas

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Aliado do candidato ao governo da Bahia, ACM Neto (União Brasil), o deputado estadual Penalva (PP) negou nesta segunda-feira, 31, que a campanha seja responsável pela presença de duas mulheres seminuas em um carro de som durante uma carreata realizada na última sexta-feira, 28, no bairro de São Cristóvão, em Salvador.

Segundo ele, a iniciativa partiu exclusivamente de um eleitor que participou do ato e não teve “qualquer consulta, conhecimento prévio ou autorização da coordenação da campanha”.

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“Lamento profundamente o episódio e peço desculpas pelo constrangimento causado a companheiros, companheiras e todas e todos da sociedade que possam ter se sentido desrespeitados ou desconfortáveis com a situação”, reforçou Penalva.

Até o momento, a equipe de campanha de ACM Neto não se pronunciou sobre o assunto.

Entenda a polêmica

Duas jovens com os corpos pintados de azul, cor da campanha de ACM Neto, desfilaram em cima de um carro de som que acompanhava o percurso da carreata.

Imagens e vídeos do momento circularam nas redes sociais e geraram forte repercussão.

Em declaração em evento eleitoral na noite de sábado, 29, o governador da Bahia e candidato à reeleição, Jerônimo Rodrigues (PT), repudiou o caso.

“Botaram mulheres nuas em cima de um carro, duas moças. Corpo de mulher não é atração de votos”, afirmou o petista.

Na mesma linha, a deputada federal Lídice da Mata (PSB-BA) afirmou que a nudez “não deve ser usada como recurso para atrair votos".

Já a também deputada federal Ivoneide Caetano (PT-BA) classificou o episódio como “revoltante”.