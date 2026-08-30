Ivoneide Caetano repudia uso de mulheres seminuas em ato da oposição

A deputada federal Ivoneide Caetano (PT-BA) criticou o uso de mulheres seminuas, com os corpos pintados de azul, durante uma carreata do candidato ao governo da Bahia ACM Neto (União Brasil), na última sexta-feira, 28, no bairro de São Cristóvão, em Salvador.

Segundo a parlamentar, a exposição dos corpos femininos como parte de uma atividade político-eleitoral é uma “prática que precisa ser repudiada e representa uma visão ultrapassada e desrespeitosa sobre as mulheres”.

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“É impossível assistir a uma cena como essa e ficar calada. O que aconteceu na carreata de ACM Neto, em Salvador, neste fim de semana é revoltante e precisa ser repudiado”, disse.

A deputada destacou que, enquanto mulheres e movimentos sociais estão mobilizados diariamente para combater a violência, a misoginia e o feminicídio, “ainda existem grupos políticos que recorrem à objetificação do corpo feminino como recurso de divulgação e entretenimento em eventos eleitorais”.

“Enquanto nós estamos nas ruas ouvindo mulheres, acolhendo, denunciando a violência e lutando para que nossas vidas sejam respeitadas, eles insistem em colocar o corpo da mulher no centro da política como se ele estivesse à disposição para ser usado. Não está”, complementou.

Ainda de acordo com Ivoneide, a presença de mulheres seminuas em uma atividade política não pode ser tratada como algo meramente festivo ou como uma estratégia de campanha. Ela afirmou que a prática entra em contradição com discursos de defesa da família, dos bons costumes e do respeito.

“Mulheres seminuas sendo expostas em cima de um carro de som, em plena atividade política, não pode ser visto como entretenimento. Isso não pode ser visto como estratégia de campanha”, ressaltou.

Além disso, a parlamentar questionou a coerência entre a postura adotada no evento e o discurso de setores do grupo político que se apresentam como defensores da família e dos bons costumes.

“Que respeito é esse? Que defesa da família é essa, quando o corpo da mulher é usado como atração e propaganda eleitoral?”, questionou.

À frente do Movimento Mulheres Vivas, Ivoneide afirmou que sua trajetória de defesa dos direitos das mulheres não permite silêncio diante de episódios que contribuem para a objetificação feminina.

“Como mulher, mãe, evangélica, deputada federal, e à frente do Movimento Mulheres Vivas, que luta todos os dias contra a violência, a misoginia e o feminicídio, não poderia me calar. Mulher não é objeto. Mulher não é atração de carreata. Mulher não é estratégia eleitoral”, disse.

Para concluir, a deputado federal defendeu uma nova forma de fazer política, baseada em propostas, respeito e compromisso com a população, especialmente com as mulheres.

“Mulher não é objeto. Mulher não é atração de carreata. Mulher não é estratégia eleitoral. Nós queremos mulheres vivas, respeitadas e protegidas. Queremos política com propostas, respeito e compromisso com a nossa vida. E nós vamos continuar denunciando, enfrentando e dizendo, cada vez mais alto: corpos de mulheres não são estratégia eleitoral. Nossas vidas não estão à disposição de projeto político nenhum. Mulheres merecem respeito”, finalizou.

Mulheres seminuas em ato de ACM Neto - Foto: Reprodução | Redes Sociais

Jerônimo Rodrigues também criticou o ato

O governador Jerônimo Rodrigues (PT) também criticou o uso de mulheres seminuas em ato de ACM Neto.

“Botaram mulheres nuas em cima de um carro, duas moças. Corpo de mulher não é atração de votos”, afirmou o governador em declaração feita na noite de sábado, 29, em comício em Guanambi, no sudoeste baiano. “Corpo de mulher não é matéria que qualquer candidato possa usar para atrair votos”, complementou.

“Ontem nós trouxemos o maior presidente da história do Brasil em Salvador, o Lula. Enquanto nós estávamos caminhando na Liberdade, a nossa oposição estava em São Cristóvão. E eu não sei por que eles fazem isso”, disse.

Além disso, Jerônimo disse que há uma distância entre a conduta de ACM Neto nas ruas e a imagem que o adversário busca projetar. Ele usa como exemplo o fato de, na manhã seguinte ao ato com as mulheres nuas, o candidato da oposição ter ido a uma igreja.

E depois, hoje de manhã, ele ainda vai para uma igreja rezar e chorar.

Mais críticas da oposição

A deputada federal Lídice da Mata (PSB) também criticou a utilização das mulheres no carro de som que acompanhou a mobilização. Para a parlamentar, a nudez não deveria ser utilizada como recurso para atrair a atenção do público durante uma campanha eleitoral.

“O povo quer saber de propostas, de projetos e de ações que possam melhorar efetivamente a sua vida”, afirmou Lídice.

Lídice também relacionou o episódio ao debate sobre a violência contra as mulheres. Segundo ela, a utilização da imagem feminina dessa maneira reduz o papel das mulheres na política e desvia a discussão dos problemas enfrentados pela população.

“Temos pautas importantes que precisam ser discutidas e resolvidas, como o feminicídio, e ações desta natureza, que apenas sexualizam as mulheres, contribuem para o agravamento do problema”, declarou.

A deputada defendeu que as campanhas eleitorais sejam utilizadas para discutir políticas públicas voltadas a temas como emprego, renda, educação, saúde, segurança e oportunidades para a população baiana.

Secretária de Mulheres também se posicionou

A secretária de Mulheres do Governo da Bahia, Camilla Batista, também se manifestou contra a presença das duas jovens seminuas na carreata. Em nota publicada nas redes sociais, ela classificou como “inadmissível” a utilização do corpo feminino como instrumento de propaganda eleitoral.

“Corpos de mulheres não são estratégia eleitoral”, afirmou Camilla.

A secretária ressaltou que sua crítica não era direcionada às mulheres que participaram da atividade, mas à utilização de seus corpos como recurso de comunicação política.

Segundo Camilla, a cena reproduz uma “lógica machista de objetificação do corpo das mulheres” e contribui para associar a imagem feminina à aparência e à sexualização.

“A política precisa ser lugar de ideias, propostas, projetos e compromisso com a população”, defendeu.

Mobilização de Lula no mesmo dia

A carreata de ACM Neto ocorreu no mesmo dia em que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) participou de um ato político ao lado do governador Jerônimo Rodrigues em Salvador. Enquanto a mobilização petista foi realizada no bairro da Liberdade, a atividade do candidato do União Brasil percorreu São Cristóvão.