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Flávio Bolsonaro vai interromper campanha para visitar aliado preso

Senador pretende fazer outra interrupção na campanha ainda esta semana

Edvaldo Sales
Por
Senador pretende fazer outra interrupção na campanha ainda esta semana
Senador pretende fazer outra interrupção na campanha ainda esta semana - Foto: AFP
Eleições 2026

Candidato à Presidência, o senador Flávio Bolsonaro (PL) falou para os seus auxiliares que pretende interromper sua campanha eleitoral pelo menos duas vezes nesta semana, terça-feira, 1º, e sábado, 5. Um dos dias está reservado para visitar um aliado que está preso.

Flávio avisou a membros de sua equipe que ficará em Brasília na terça para participar das votações do último esforço concentrado que o Senado realizará antes do primeiro turno das eleições de outubro, segundo a coluna Igor Gadelha, do Metrópoles.

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No sábado, o presidenciável interromperá a campanha para visitar Filipe Martins, ex-assessor especial para Assuntos Internacionais do governo Jair Bolsonaro, na cadeia pública de Ponta Grossa, no interior do Paraná.

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O senador foi autorizado pelo ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes a visitar o ex-assessor das 13h às 14h30. Moraes também autorizou Carlos Bolsonaro a visitar Martins no domingo, 30, no mesmo horário.

Ainda de acordo com a coluna, Flávio chegou a ser questionado por alguns assessores se iria mesmo visitar Filipe Martins em meio à campanha.

Como resposta, ele disse que, porque, em sua avaliação, o ex-assessor estaria preso injustamente.

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eleições no Brasil Flávio Bolsonaro

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