Flávio Bolsonaro vai interromper campanha para visitar aliado preso

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Candidato à Presidência, o senador Flávio Bolsonaro (PL) falou para os seus auxiliares que pretende interromper sua campanha eleitoral pelo menos duas vezes nesta semana, terça-feira, 1º, e sábado, 5. Um dos dias está reservado para visitar um aliado que está preso.

Flávio avisou a membros de sua equipe que ficará em Brasília na terça para participar das votações do último esforço concentrado que o Senado realizará antes do primeiro turno das eleições de outubro, segundo a coluna Igor Gadelha, do Metrópoles.

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No sábado, o presidenciável interromperá a campanha para visitar Filipe Martins, ex-assessor especial para Assuntos Internacionais do governo Jair Bolsonaro, na cadeia pública de Ponta Grossa, no interior do Paraná.

O senador foi autorizado pelo ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes a visitar o ex-assessor das 13h às 14h30. Moraes também autorizou Carlos Bolsonaro a visitar Martins no domingo, 30, no mesmo horário.

Ainda de acordo com a coluna, Flávio chegou a ser questionado por alguns assessores se iria mesmo visitar Filipe Martins em meio à campanha.

Como resposta, ele disse que, porque, em sua avaliação, o ex-assessor estaria preso injustamente.