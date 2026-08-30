Moto aquática dos Bombeiros é atingida em ato de Flávio Bolsonaro

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​Uma moto aquática do Corpo de Bombeiros foi atingida por uma embarcação durante um ato político marítimo em apoio ao senador Flávio Bolsonaro (PL), candidato à Presidência da República.

A colisão ocorreu neste sábado, 29, na Baía de Angra dos Reis, litoral fluminense.

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Bombeiros confirmam

​Em nota enviada à imprensa, a corporação confirmou que o choque envolveu um dos barcos de apoiadores que participavam da "barqueata" e o veículo oficial.

De acordo com a corporação, o incidente não resultou em feridos e tampouco provocou estragos na moto aquática.

​O episódio ocorreu enquanto equipes do resgate realizavam uma ação preventiva de segurança na área.

As causas e a dinâmica exata do impacto não foram detalhadas pelo órgão.

Mobilização e propostas

O ato na Costa Verde fez parte da agenda de campanha do parlamentar, que reuniu dezenas de embarcações em cortejo pelo litoral do estado.

​Em transmissão ao vivo realizada durante o trajeto, o candidato voltou a defender a flexibilização de normas para o setor produtivo.

"Queremos destravar amarras ambientais e burocráticas, sempre respeitando o meio ambiente, mas desenvolvendo a cidade", afirmou.

​Em conversa com jornalistas, Flávio Bolsonaro também comentou a escolha do médico Claudio Lottenberg para assumir o Ministério da Saúde em uma eventual gestão no Palácio do Planalto.