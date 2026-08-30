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INCIDENTE

Moto aquática dos Bombeiros é atingida em ato de Flávio Bolsonaro

Colisão ocorreu neste sábado, 29, na Baía de Angra dos Reis

Rodrigo Tardio
Por
Incidente ocorreu enquanto equipes do resgate realizavam ação preventiva de segurança
Incidente ocorreu enquanto equipes do resgate realizavam ação preventiva de segurança - Foto: Divulgação
Eleições 2026

​Uma moto aquática do Corpo de Bombeiros foi atingida por uma embarcação durante um ato político marítimo em apoio ao senador Flávio Bolsonaro (PL), candidato à Presidência da República.

A colisão ocorreu neste sábado, 29, na Baía de Angra dos Reis, litoral fluminense.

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Bombeiros confirmam

​Em nota enviada à imprensa, a corporação confirmou que o choque envolveu um dos barcos de apoiadores que participavam da "barqueata" e o veículo oficial.

De acordo com a corporação, o incidente não resultou em feridos e tampouco provocou estragos na moto aquática.

​O episódio ocorreu enquanto equipes do resgate realizavam uma ação preventiva de segurança na área.

As causas e a dinâmica exata do impacto não foram detalhadas pelo órgão.

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Mobilização e propostas

O ato na Costa Verde fez parte da agenda de campanha do parlamentar, que reuniu dezenas de embarcações em cortejo pelo litoral do estado.

​Em transmissão ao vivo realizada durante o trajeto, o candidato voltou a defender a flexibilização de normas para o setor produtivo.

"Queremos destravar amarras ambientais e burocráticas, sempre respeitando o meio ambiente, mas desenvolvendo a cidade", afirmou.

​Em conversa com jornalistas, Flávio Bolsonaro também comentou a escolha do médico Claudio Lottenberg para assumir o Ministério da Saúde em uma eventual gestão no Palácio do Planalto.

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Tags

ato político campanha eleitoral Colisão marítima corpo de bombeiros Flávio Bolsonaro segurança marítima

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