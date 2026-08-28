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APROXIMAÇÃO POPULAR

Tássio Brito afirma que caminhada na Liberdade atendeu pedido de Lula

Chefe do Executivo quis reforçar laços com militância e população da periferia

Rodrigo Tardio
Por
| Atualizada em
Líder estadual petista pontuou que estratégia envolve fortalecer base parlamentar do governo
Líder estadual petista pontuou que estratégia envolve fortalecer base parlamentar do governo - Foto: Divulgação
Eleições 2026

A escolha do tradicional bairro da Liberdade como palco para a caminhada realizada nesta sexta-feira, 28, partiu de um pedido direto do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, pré-candidato à reeleição.

A informação foi confirmada pelo presidente estadual do Partido dos Trabalhadores (PT) na Bahia, Tássio Brito, que destacou o desejo do chefe do Executivo de reforçar os laços com a militância e com a população de periferia.

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De acordo com o dirigente partidário, a determinação de Lula reflete uma prioridade política de manter a gestão e a campanha alinhadas com as demandas das comunidades mais vulneráveis.

"O presidente pediu expressamente para estar perto do povo, em um bairro popular, ao lado daqueles que mais precisam de melhores moradias e de condições dignas de vida", afirmou Tássio Brito durante o ato político.

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Simbolismo

Além de ressaltar a relevância simbólica da Liberdade — um dos territórios mais populosos e de maior identidade cultural e negra da capital baiana —, Brito abordou os alinhamentos e as metas eleitorais do grupo governista no estado e em Brasília.

O líder estadual petista pontuou que a estratégia envolve fortalecer a base parlamentar do governo e garantir sustentabilidade política tanto no âmbito federal quanto no estadual.

"Estamos trabalhando para dar a Lula uma bancada maior da federação em Brasília, assim como para Jerônimo Rodrigues aqui na Assembleia Legislativa da Bahia (ALBA)", concluiu o presidente do PT baiano.

O evento na Liberdade reuniu militantes, lideranças comunitárias e parlamentares de partidos aliados, marcando mais uma etapa de mobilização da base aliada na Bahia.

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Tags

caminhada política comunidades vulneráveis Liberdade Lula militância PT

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