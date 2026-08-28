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PLANO DE CARREIRA

Servidores protestam por promessa não cumprida em Santo Estevão

Prefeito Tiago da Central (União Brasil) ainda não cumpriu reivindicação da categoria

Rodrigo Tardio
Por
| Atualizada em
Trabalhadores externaram a frustração com sucessivos adiamentos das negociações
Trabalhadores externaram a frustração com sucessivos adiamentos das negociações - Foto: Cidadão | Repórter
Eleições 2026

Servidores públicos efetivos do município de Santo Estêvão, centro-norte da Bahia, realizaram uma manifestação na tarde desta sexta-feira, 28, na frente da Prefeitura local, para cobrar o cumprimento da promessa do plano de cargos, carreiras e vencimentos da categoria.

O ato foi motivado pelo descontentamento com a falta de segmento por parte do prefeito Tiago da Central (UB).

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"A lei ja foi aprovada, sancionada e ja compriu todas etapas, so falta o prefeito publicar no diário oficial, e pagar os servidores", disse uma servidora que não quis se identificar.

Insatisfação

A insatisfação do funcionalismo aumentou após um compromisso firmado recentemente pelo gestor municipal durante um encontro com a categoria.

"O prefeito chegou de surpresa na assembleia e garantiu que resolveria e não resolveu mais uma vez", desabafou um morador que acompanhou a mobilização.

Frustração

Durante o protesto desta sexta-feira, 28, os trabalhadores externaram a frustração com sucessivos adiamentos das negociações.

A categoria cobra a formalização do projeto e exige um posicionamento oficial do Poder Executivo para que o plano de carreira seja enviado à Câmara de Vereadores e implementado no município.

"Estamos sabendo que o prefeito já saiu daqui e não volta mais hoje, ou seja, correu do povo mais uma vez. Ele marca reunião, desmarca, e não tem um pingo de respeito pelo servidoras e pela entidade sindical que representa os servidores", disse outra servidora que não quis se identificar.

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Tags

funcionalismo público plano de cargos e carreiras prefeito Tiago da Central protesto santo estêvão servidores públicos

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