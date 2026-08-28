PLANO DE CARREIRA
Servidores protestam por promessa não cumprida em Santo Estevão
Prefeito Tiago da Central (União Brasil) ainda não cumpriu reivindicação da categoria
Servidores públicos efetivos do município de Santo Estêvão, centro-norte da Bahia, realizaram uma manifestação na tarde desta sexta-feira, 28, na frente da Prefeitura local, para cobrar o cumprimento da promessa do plano de cargos, carreiras e vencimentos da categoria.
O ato foi motivado pelo descontentamento com a falta de segmento por parte do prefeito Tiago da Central (UB).
"A lei ja foi aprovada, sancionada e ja compriu todas etapas, so falta o prefeito publicar no diário oficial, e pagar os servidores", disse uma servidora que não quis se identificar.
Insatisfação
A insatisfação do funcionalismo aumentou após um compromisso firmado recentemente pelo gestor municipal durante um encontro com a categoria.
"O prefeito chegou de surpresa na assembleia e garantiu que resolveria e não resolveu mais uma vez", desabafou um morador que acompanhou a mobilização.
Frustração
Durante o protesto desta sexta-feira, 28, os trabalhadores externaram a frustração com sucessivos adiamentos das negociações.
A categoria cobra a formalização do projeto e exige um posicionamento oficial do Poder Executivo para que o plano de carreira seja enviado à Câmara de Vereadores e implementado no município.
"Estamos sabendo que o prefeito já saiu daqui e não volta mais hoje, ou seja, correu do povo mais uma vez. Ele marca reunião, desmarca, e não tem um pingo de respeito pelo servidoras e pela entidade sindical que representa os servidores", disse outra servidora que não quis se identificar.