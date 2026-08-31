AtlasIntel: vantagem de Lula sobre Flávio se aproxima dos 10 pontos no 1º turno

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) se manteve na liderança e ampliou sua vantagem sobre Flávio Bolsonaro (PL) no primeiro turno da disputa pelo Palácio do Planalto neste ano. Conforme pesquisa divulgada nesta segunda-feira, 31, pelo Instituto AtlasIntel/Bloomberg, parceiro do Grupo A TARDE, a diferença entre o petista e o senador chegou a 9,7 pontos percentuais.

Lula e Flávio registraram queda nas intenções de voto em relação ao último levantamento publicado em julho. O presidente caiu de 45% para 43,6% (-1,4 p.p.), enquanto o candidato pelo PL apresentou um recuo de 36% para 33.7% (-2,3 p.p.).

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A queda dos dois principais candidatos foi refletida em um crescimento expressivo de Augusto Cury (Avante), um dos nomes que se apresentam como a “terceira via”. O escritor agora ocupa o terceiro lugar da pesquisa e chegou a 7,8% das intenções de voto. Renan Santos (Missão) caiu de 8% para 7,6%.

Intenções de voto no 1º turno - Foto: AtlasIntel

Lula lidera no 2º turno

A vantagem do candidato à reeleição também é refletida em todos os cenários testados pela AtlasIntel no segundo turno da disputa presidencial. Em eventual embate direto com Flávio Bolsonaro, Lula venceria com 47,1% a 42,6%.

Em um cenário de disputa entre o petista e o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), atualmente preso por tentativa de golpe de Estado, a vantagem diminui, mas Lula seguiria na frente em um segundo turno. O presidente registra 46,8%, enquanto Bolsonaro foi escolhido por 44,1% dos ouvidos pela pesquisa.

Nos embates com Ronaldo Caiado (PSD), Romeu Zema (Novo) e Renan Santos, a vantagem de Lula sobre cada candidato em eventual segundo turno varia entre 5,6 pontos percentuais e 21,5 pontos percentuais.

Intenções de voto no 2º turno - Foto: AtlasIntel

Preocupação

O cenário de preocupação para o vitorioso nas eleições sofreu uma inversão. Enquanto a vitória de Flávio Bolsonaro liderava o receio dos eleitores em julho, a reeleição de Lula agora passou a assumir a liderança desse índice.

Dos entrevistados ouvidos pela pesquisa da AtlasIntel, 46,4% demonstraram preocupação com a recondução do atual presidente ao cargo, enquanto 45,5% afirmaram ter receio com uma eventual vitória de Flávio Bolsonaro no pleito presidencial deste ano.

Preocupação com vitorioso nas eleições - Foto: AtlasIntel

Metodologia

O levantamento AtlasIntel/Bloomberg entrevistou 5.014 pessoas, por meio de recrutamento digital, entre os dias 26 e 30 de agosto de 2026. A margem de erro é de ±1 ponto percentual, para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%. O levantamento foi registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número BR-07972/2026.

