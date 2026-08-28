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A TARDE Eleições analisa impacto eleitoral da visita de Lula a Salvador pela 7ª vez

Edição de hoje também analisa primeira inserção na TV dos candidatos ao governo da Bahia

Redação
Por Redação
POLÍTICA 16.08.2026 - Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, durante o lançamento oficial de sua campanha no Estádio da Vila Euclides, em São Bernardo do Campo (SP). Foto: Ricardo Stuckert/ Divulgação
POLÍTICA 16.08.2026 - Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, durante o lançamento oficial de sua campanha no Estádio da Vila Euclides, em São Bernardo do Campo (SP). Foto: Ricardo Stuckert/ Divulgação - Foto: Ricardo Stuckert | PR
Eleições 2026

O retorno do presidente Lula (PT), candidato à reeleição, a Salvador, para fortalecer a dobradinha com Jerônimo Rodrigues, que também tenta reeleição ao governo da Bahia, é destaque da edição do programa A TARDE Eleições desta sexta-feira, 28.

Hoje, a atração será apresentada pelos jornalistas Eduardo Dias e Yuri Abreu, às 15h, no canal A TARDE Play no Youtube, e traz uma análise sobre o impacto da presença de Lula com o eleitorado baiano.

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Os jornalistas também vão abordar a repercussão da sabatina com o presidente Lula (PT), exibida pelo Jornal Nacional, da TV Globo, na noite de quinta-feira, 27.

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Por fim, o estúdio também vai analisar a primeira inserção eleitoral dos dois principais candidatos ao governo da Bahia, ACM Neto (União Brasil) e Jerônimo Rodrigues (PT), transmitida na televisão e na rádio.

Assista a transmissão ao vivo

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a tarde eleições eleições na Bahia

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