A TARDE Eleições analisa impacto eleitoral da visita de Lula a Salvador pela 7ª vez

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O retorno do presidente Lula (PT), candidato à reeleição, a Salvador, para fortalecer a dobradinha com Jerônimo Rodrigues, que também tenta reeleição ao governo da Bahia, é destaque da edição do programa A TARDE Eleições desta sexta-feira, 28.

Hoje, a atração será apresentada pelos jornalistas Eduardo Dias e Yuri Abreu, às 15h, no canal A TARDE Play no Youtube, e traz uma análise sobre o impacto da presença de Lula com o eleitorado baiano.

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Os jornalistas também vão abordar a repercussão da sabatina com o presidente Lula (PT), exibida pelo Jornal Nacional, da TV Globo, na noite de quinta-feira, 27.

Por fim, o estúdio também vai analisar a primeira inserção eleitoral dos dois principais candidatos ao governo da Bahia, ACM Neto (União Brasil) e Jerônimo Rodrigues (PT), transmitida na televisão e na rádio.

Assista a transmissão ao vivo