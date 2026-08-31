Jerônimo decreta luto de 3 dias na Bahia após morte de quatro crianças em açude

O Governo da Bahia decretou luto oficial de três dias em todo o estado após a morte de quatro crianças em um acidente ocorrido neste domingo, 30, na localidade de Salina Branca, em Paramirim.

As vítimas estavam em uma pequena embarcação que virou enquanto navegava pela lagoa. Os quatro corpos foram localizados e recuperados durante as buscas realizadas pelo Corpo de Bombeiros Militar da Bahia.

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Após a tragédia, o governador Jerônimo Rodrigues prestou solidariedade aos familiares e amigos das crianças, além da população de Paramirim.

Recebo com tristeza a notícia da morte de quatro crianças vítimas de afogamento na comunidade de Salina Branca, em Paramirim. Neste momento de dor, me solidarizo com os familiares e amigos de Diego, Jeferson, José e Lorenzo, e desejo a todos força e conforto para enfrentar essa perda tão dolorosa”, escreveu o governador em suas redes sociais.

Bombeiros do Núcleo de Operações Aquáticas (NOA) do 7º Batalhão de Bombeiros Militar (7º BBM), com sede em Vitória da Conquista, atuaram durante toda a madrugada desta segunda-feira, 31, nas buscas pelas vítimas. A primeira criança foi localizada logo no primeiro mergulho.

Outras duas foram encontradas no segundo mergulho e a quarta vítima foi localizada por volta de 1h30, após um novo mergulho. Os trabalhos foram realizados em condições de dificuldade, devido à profundidade de cerca de cinco metros, à água escura e à presença de galhos no local.

Os corpos foram encaminhados ao Departamento de Polícia Técnica (DPT), onde foram realizados os procedimentos legais. A ocorrência também contou com o apoio de policiais da 46ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM). A Delegacia Territorial de Paramirim investiga as circunstâncias das mortes e realiza diligências e oitivas para o esclarecimento dos fatos.