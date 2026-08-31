Sheila Lemos prioriza festa e tira R$ 72 milhões da Saúde de Conquista

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A aprovação da Lei Orçamentária Anual (LOA) para 2026 em Vitória da Conquista, sudoeste da Bahia, acendeu um sinal de alerta vermelho na rede pública de saúde.

Elaborada pela gestão da prefeita Sheila Lemos (União Brasil) e aprovada pela maioria dos vereadores na Câmara Municipal, a nova proposta orçamentária impôs uma redução drástica de R$ 72 milhões especificamente para a Saúde, integrando um enxugamento global que ultrapassa os R$ 130 milhões nas contas do município.

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A medida vem provocando forte reação de parlamentares e da comunidade local. Durante sessão plenária na Câmara de Vereadores, a vereadora Viviane Sampaio (PT) denunciou os impactos diretos do contingenciamento sobre os serviços básicos oferecidos à população e questionou a governança da atual administração.

"Nós temos uma saúde que carece de competência administrativa. Até material de escritório está faltando nas unidades. Até a coleta de laboratório na zona rural foi suspensa por falta de material", afirmou a parlamentar durante pronunciamento na Casa Legislativa.

Escassez de medicamentos

Entre os principais reflexos negativos apontados, estão a escassez de medicamentos essenciais e insumos básicos, o aumento da fila de espera e o travamento no agendamento de exames, consultas especializadas e cirurgias eletivas.

Além disso, a perda de recursos compromete a contratação de novos serviços hospitalares e paralisa a convocação de agentes comunitários de saúde e de combate às endemias.

Investimento em festas x escassez na Saúde

A insatisfação também se reflete no cotidiano dos moradores da cidade, que relatam dificuldades frequentes de atendimento na rede municipal e criticam a ordem de prioridades dos gastos públicos.

"A festa de São João foi realizada, mesmo com a cidade já pedindo socorro. Festa vale mais que a saúde? Não é isso que Conquista precisa e sim de saúde de qualidade, pois só quem precisa sabe", desabafou um morador ao A TARDE que preferiu não se identificar.

"A Saúde não está boa por conta da incompetência da prefeita, que cobra impostos e mais impostos. A cidade arrecada tanto e nunca tem dinheiro", criticou outro.

A reportagem do portal A TARDE procurou a Prefeitura de Vitória da Conquista, e aguarda resposta aos questionamentos.