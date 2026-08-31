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MUDANÇA

ACM Neto cancela ato de campanha em Salvador nesta segunda-feira (31/08)

Evento que aconteceria em bairro da capital baiana será realizado na próxima quarta-feira, 2

Yuri Abreu
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| Atualizada em
ACM Neto (União Brasil) durante sabatina em A TARDE
ACM Neto (União Brasil) durante sabatina em A TARDE - Foto: Uendel Galter | Ag. A TARDE
Eleições 2026

O candidato ao governo da Bahia, ACM Neto (União), cancelou um dos compromissos que estava previsto em sua agenda oficial de campanha, nesta segunda-feira, 31, devido às chuvas que caem em Salvador.

O postulante ao Palácio de Ondina participaria, na tarde de hoje, de uma caminhada no bairro da Fazenda Grande do Retiro, na capital baiana. Em nota divulgada pela sua assessoria, foi informado que o evento será realizado na próxima quarta-feira, 2.

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"Em virtude das atuais condições climáticas, a caminhada em Fazenda Grande do Retiro, que seria nesta segunda-feira (31), foi adiada. O evento será realizado na próxima quarta-feira (2 de setembro), às 9h44", diz a nota.

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Pela manhã, segundo a equipe de campanha de ACM Neto, o candidato gravou programa eleitoral. Na parte da tarde, terá um com lideranças políticas de diversas regiões da Bahia.

Pela noite, às 18h15, participará de entrevista na TV Aratu.

Bruno Reis nega ligação da campanha de ACM Neto com polêmica de mulheres seminuas

O prefeito de Salvador, Bruno Reis (União Brasil), negou qualquer tipo de ligação da campanha de ACM Neto (União) sobre a presença de duas mulheres seminuas em um carro de som durante uma carreata realizada na última sexta-feira, 28, no bairro de São Cristóvão, em Salvador.

As jovens, com os corpos pintados de azul, cor que simboliza a campanha do candidato de oposição ao Governo da Bahia, circulando no veículo gerou forte repercussão nas redes sociais.

"Não tem qualquer vinculação com a campanha dos nossos candidatos. Foi algo de um eleitor, sem autorização, vinculado a um candidato a deputado. Para você ter ideia, eu estava lá e nem vi quando isso aconteceu", afirmou o gestor municipal.

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ACM Neto eleições na Bahia Governo da Bahia

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