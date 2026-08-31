Menu
Rádio OUÇA A RÁDIO Rádio
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > ELEIÇÕES

ELEIÇÕES 2026

Candidatos ao governo da Bahia abrem a semana com gravações e atos

Postulantes contam com diversos compromissos no dia de hoje

Yuri Abreu
Por
Jerônimo Rodrigues, ACM Neto e Ronaldo Mansur
Jerônimo Rodrigues, ACM Neto e Ronaldo Mansur - Foto: Montagem | Reprodução/Instagram
Eleições 2026

Os candidatos ao governo da Bahia dão início, nesta segunda-feira, 31, a 2ª semana cheia de agendas oficiais de campanha ao Palácio de Ondina. Entre os compromissos, reuniões com as equipes, caminhadas e entrevistas.

Confira:

Tudo sobre Eleições em primeira mão! Compartilhar no Whatsapp Entre no canal do WhatsApp.

ACM Neto (União)

Manhã

  • Gravação de programa eleitoral

Tarde

  • Encontro com lideranças políticas de diversas regiões da Bahia
  • Participa de caminhada no bairro Fazenda Grande do Retiro, em Salvador

Noite

  • 18h15 - Entrevista na TV Aratu

Jerônimo Rodrigues (PT)

  • Encontros com prefeitos, ex-prefeitos e lideranças políticas ao longo do dia

Leia Também:

DISPUTA PRESIDENCIAL

AtlasIntel: vantagem de Lula sobre Flávio se aproxima dos 10 pontos no 1º turno
AtlasIntel: vantagem de Lula sobre Flávio se aproxima dos 10 pontos no 1º turno imagem

ELEIÇÕES 2026

TSE barra propaganda de Lula que chama Flávio de funcionário fantasma
TSE barra propaganda de Lula que chama Flávio de funcionário fantasma imagem

COMÍCIO

Prefeito projeta "votação histórica" para Jerônimo em Itaberaba
Prefeito projeta "votação histórica" para Jerônimo em Itaberaba imagem

Ronaldo Mansur (PSOL)

Manhã

  • 9h - Sessão especial em homenagem aos 109 anos do Derba (Plenário da Alba)

Tarde

  • 14h - Reunião com a candidata a vice, Meire Reis, e equipe

Noite

  • 19h30 - Visita à Ocupação Primeiro de Maio, na Boca da Mata

Ariel Capistrano (DC)

Manhã

  • 9h - Reunião com deputados

Tarde

  • 12h - Almoço com lideranças
  • 16h30 - Encontro no Caji, Lauro de Freitas
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia. Google Noticias Siga o A TARDE no Google Noticias

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no Email

Tags

ACM Neto eleições 2026 Governo da Bahia Jerônimo Rodrigues

Relacionadas

Mais lidas