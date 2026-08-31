Candidatos ao governo da Bahia abrem a semana com gravações e atos

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Os candidatos ao governo da Bahia dão início, nesta segunda-feira, 31, a 2ª semana cheia de agendas oficiais de campanha ao Palácio de Ondina. Entre os compromissos, reuniões com as equipes, caminhadas e entrevistas.

Confira:

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ACM Neto (União)

Manhã

Gravação de programa eleitoral

Tarde

Encontro com lideranças políticas de diversas regiões da Bahia

Participa de caminhada no bairro Fazenda Grande do Retiro, em Salvador

Noite

18h15 - Entrevista na TV Aratu

Jerônimo Rodrigues (PT)

Encontros com prefeitos, ex-prefeitos e lideranças políticas ao longo do dia

Ronaldo Mansur (PSOL)

Manhã

9h - Sessão especial em homenagem aos 109 anos do Derba (Plenário da Alba)

Tarde

14h - Reunião com a candidata a vice, Meire Reis, e equipe

Noite

19h30 - Visita à Ocupação Primeiro de Maio, na Boca da Mata

Ariel Capistrano (DC)

Manhã

9h - Reunião com deputados

Tarde