ELEIÇÕES 2026
Candidatos ao governo da Bahia abrem a semana com gravações e atos
Postulantes contam com diversos compromissos no dia de hoje
Os candidatos ao governo da Bahia dão início, nesta segunda-feira, 31, a 2ª semana cheia de agendas oficiais de campanha ao Palácio de Ondina. Entre os compromissos, reuniões com as equipes, caminhadas e entrevistas.
Confira:
ACM Neto (União)
Manhã
- Gravação de programa eleitoral
Tarde
- Encontro com lideranças políticas de diversas regiões da Bahia
- Participa de caminhada no bairro Fazenda Grande do Retiro, em Salvador
Noite
- 18h15 - Entrevista na TV Aratu
Jerônimo Rodrigues (PT)
- Encontros com prefeitos, ex-prefeitos e lideranças políticas ao longo do dia
Leia Também:
Ronaldo Mansur (PSOL)
Manhã
- 9h - Sessão especial em homenagem aos 109 anos do Derba (Plenário da Alba)
Tarde
- 14h - Reunião com a candidata a vice, Meire Reis, e equipe
Noite
- 19h30 - Visita à Ocupação Primeiro de Maio, na Boca da Mata
Ariel Capistrano (DC)
Manhã
- 9h - Reunião com deputados
Tarde
- 12h - Almoço com lideranças
- 16h30 - Encontro no Caji, Lauro de Freitas