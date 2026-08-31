Menu
Rádio OUÇA A RÁDIO Rádio
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > ELEIÇÕES

ELEIÇÕES 2026

TSE barra propaganda de Lula que chama Flávio de funcionário fantasma

Ministra considerou que peça apresentada poderia induzir eleitores ao erro

Ane Catarine
Por
Lula e Fla´vio Bolsonaro
Lula e Fla´vio Bolsonaro - Foto: Ricardo Stuckert/PR e Charles Vieira/ Campanha de Flavio
Eleições 2026

A Justiça Eleitoral suspendeu a propaganda da campanha à reeleição do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) que chamava o senador e candidato à Presidência da República, Flávio Bolsonaro (PL), de “funcionário fantasma”.

A decisão é da ministra Estela Aranha, do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), que considerou que o conteúdo poderia induzir os eleitores a erro ao apresentar informações de forma descontextualizada.

Tudo sobre Eleições em primeira mão! Compartilhar no Whatsapp Entre no canal do WhatsApp.

A ministra afirmou que o problema não está apenas nas críticas feitas a Flávio, mas também na forma como elas são apresentadas na propaganda.

“A propaganda não se limita à manifestação crítica acerca da trajetória pública do candidato. Ao contrário, apresenta ao eleitorado um suposto ‘currículo’ do representante, elaborado com aparência documental e associado à narração das imputações veiculadas”, afirmou.

A decisão é preliminar e ainda será analisada pelo plenário do TSE. Até que o colegiado avalie o caso, a propaganda não poderá ser novamente veiculada pelas emissoras de televisão que transmitem o horário eleitoral gratuito.

Leia Também:

DISPUTA PRESIDENCIAL

AtlasIntel: vantagem de Lula sobre Flávio se aproxima dos 10 pontos no 1º turno
AtlasIntel: vantagem de Lula sobre Flávio se aproxima dos 10 pontos no 1º turno imagem

REDUÇÃO NA JORNADA

Flávio defende texto alternativo ao da PEC do fim da escala 6x1
Flávio defende texto alternativo ao da PEC do fim da escala 6x1 imagem

APÓS SABATINA

Lula critica Flávio por fala sobre aquecimento global: “Amadorismo”
Lula critica Flávio por fala sobre aquecimento global: “Amadorismo” imagem

Entenda

A ação foi apresentada pela campanha de Flávio no último sábado, 29, mesmo dia em que a propaganda de Lula foi exibida pela primeira vez.

Além da acusação de que Flávio teria sido “funcionário fantasma”, a peça cita a relação do senador com o miliciano Adriano da Nóbrega e o pedido de dinheiro a Daniel Vorcaro, ex-banqueiro investigado por fraudes bilionárias no Banco Master, para financiar o filme “Dark Horse”.

Outro trecho questionado pela ministra trata de uma denúncia contra Flávio por organização criminosa e lavagem de dinheiro, arquivada posteriormente, informação que não foi mencionada na propaganda.

“A propaganda, portanto, passa ao eleitor a falsa informação no sentido de que o candidato estaria presentemente denunciado por crimes gravíssimos, situação que não corresponde com a realidade e que caracteriza grave descontextualização”, pontuou.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia. Google Noticias Siga o A TARDE no Google Noticias

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no Email

Tags

eleições 2026 Flávio Bolsonaro Lula TSE

Relacionadas

Mais lidas