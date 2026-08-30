Flávio defende texto alternativo ao da PEC do fim da escala 6x1

O candidato à Presidência da República, Flávio Bolsonaro (PL), defendeu mudanças na PEC (Proposta de Emenda à Constituição) que prevê o fim da jornada 6x1.

Depois do encontro com o ministro da Justiça de El Salvador, Gustavo Villatoro, em São Paulo, neste domingo, 30, o senador defendeu que seja adotado um modelo em que a remuneração seja feita por hora trabalhada.

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"Nós vamos fazer muito melhor para os trabalhadores brasileiros. Nós vamos trabalhar pela liberdade, para que o trabalhador brasileiro possa escolher a sua própria carga de horário, como é que vai trabalhar", disse em conversa com jornalistas.

Segundo o presidenciável, essa medida se baseia no fato de que as pessoas não dispõem todas da mesma quantidade de horas disponíveis para o trabalho.

"Tem muita mulher, por exemplo, que não tem condição de trabalhar oito ou sete horas por dia, pode trabalhar só quatro horas porque não tem com quem deixar seus filhos. Nossa proposta alternativa a essa, que vai ser uma remuneração com todos os direitos trabalhistas garantidos, mas por horas trabalhadas", afirmou.

Lula promete votação nesta semana

Durante o evento 'Mulheres com Lula', que aconteceu neste sábado, 29, em Belo Horizonte, Minas Gerais (MG), o presidente, candidato à reeleição, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), afirmou que a aprovação do fim da escala 6x1 será determinada nesta semana.

A PEC está em tramitação na Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania (CCJ) do Senado e deve ser analisada pelos parlamentares na próxima quarta-feira, 2 de setembro.

Caso aprovada pela CCJ, matéria segue para o Plenário da Casa, onde precisa de 49 votos favoráveis dos senadores em dois turnos para ser aprovada. A expectativa do governo é que a matéria seja votada na comissão e no Plenário no mesmo dia.