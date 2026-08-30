Prefeito projeta "votação histórica" para Jerônimo em Itaberaba

O prefeito de Itaberaba, João Filho (PSD), afirmou neste domingo, 30, que o governador e candidato à reeleição Jerônimo Rodrigues (PT) será retribuído nas urnas com a maior votação da história do município.

A declaração foi feita durante o comício que lotou a cidade e reuniu mais de 20 mil pessoas, entre lideranças políticas e apoiadores, neste domingo, 30.

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“Durante quatro anos de trabalho, de muita força e luta, Jerônimo vem transformando nossa Bahia. Pode ter certeza que Itaberaba vai retribuir nas urnas o seu trabalho nos quatro cantos desse município. Você vai ser retribuído com a maior votação da história do nosso município e da nossa Bahia”, garantiu João Filho.

Multidão compareceu a ato de Jerônimo em Itaberaba. - Foto: Luis Capellão

O prefeito também destacou a parceria com o Governo do Estado. Entre as entregas, estão a reabertura do Hospital Regional Piemonte do Paraguaçu, a modernização do Centro Territorial de Educação Profissional, obras de saneamento e abastecimento de água e a recuperação das pistas do Aeródromo. Somente as entregas já concluídas listadas pelo município somam R$ 68,16 milhões em investimentos.

Promessa

João Filho lembrou ainda que, em 2022, Jerônimo venceu em Itaberaba com mais de quatro mil votos de frente e disse acreditar que o resultado será ampliado após quatro anos de gestão.

“Eu tenho certeza absoluta que Itaberaba e toda a Bahia vai dar a maior vitória esmagadora de todos os tempos”, declarou.