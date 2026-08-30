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COMÍCIO

Prefeito projeta "votação histórica" para Jerônimo em Itaberaba

João Filho destacou parceria com o governador e mais de R$ 60 milhões em obras no município

Redação
Por Redação
Comício de Jerônimo contou com participação de 20 mil pessoas em Itaberaba.
Comício de Jerônimo contou com participação de 20 mil pessoas em Itaberaba. - Foto: Matheus Landim
Eleições 2026

O prefeito de Itaberaba, João Filho (PSD), afirmou neste domingo, 30, que o governador e candidato à reeleição Jerônimo Rodrigues (PT) será retribuído nas urnas com a maior votação da história do município.

A declaração foi feita durante o comício que lotou a cidade e reuniu mais de 20 mil pessoas, entre lideranças políticas e apoiadores, neste domingo, 30.

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“Durante quatro anos de trabalho, de muita força e luta, Jerônimo vem transformando nossa Bahia. Pode ter certeza que Itaberaba vai retribuir nas urnas o seu trabalho nos quatro cantos desse município. Você vai ser retribuído com a maior votação da história do nosso município e da nossa Bahia”, garantiu João Filho.

Multidão compareceu a ato de Jerônimo em Itaberaba.
Multidão compareceu a ato de Jerônimo em Itaberaba. - Foto: Luis Capellão

O prefeito também destacou a parceria com o Governo do Estado. Entre as entregas, estão a reabertura do Hospital Regional Piemonte do Paraguaçu, a modernização do Centro Territorial de Educação Profissional, obras de saneamento e abastecimento de água e a recuperação das pistas do Aeródromo. Somente as entregas já concluídas listadas pelo município somam R$ 68,16 milhões em investimentos.

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João Filho lembrou ainda que, em 2022, Jerônimo venceu em Itaberaba com mais de quatro mil votos de frente e disse acreditar que o resultado será ampliado após quatro anos de gestão.

“Eu tenho certeza absoluta que Itaberaba e toda a Bahia vai dar a maior vitória esmagadora de todos os tempos”, declarou.

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eleições na Bahia itaberaba Jerônimo Rodrigues João Filho

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