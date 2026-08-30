Prefeita deixa oposição e caminha ao lado de Jerônimo em Itatim

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Cerca de cinco mil pessoas se reuniram no centro de Itatim nesta domingo, 30, para recepcionar e caminhar ao lado do governador e candidato à reeleição Jerônimo Rodrigues (PT). A mobilização foi organizada pela prefeita Daiane dos Anjos (PSD), que abandonou o grupo de ACM Neto para apoiar o projeto do governador.

Jerônimo chegou à concentração da caminhada por volta das 10 horas, quando milhares de pessoas já se reuniam no local. O governador posou para selfies e abraçou eleitores antes de iniciar o percurso. Ao longo da caminhada, Jerônimo também desceu do carro para cumprimentar moradores da cidade. O governador e a prefeita estavam acompanhados dos candidatos ao Senado Rui Costa e Jaques Wagner.

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Investimentos

Itatim recebeu grandes investimentos do Governo do Estado durante a gestão de Jerônimo. Entre as ações estão a construção da Unidade Integrada da Delegacia Territorial e Pelotão de Polícia Militar e do novo Colégio Estadual de Tempo Integral Geovania Nunes, com investimentos de R$ 2,6 milhões e R$ 32 milhões, respectivamente.

Neste domingo, o governador também percorre os municípios de Milagres, Iaçu e Itaberaba, onde será realizado um grande comício com a presença de aliados da região.