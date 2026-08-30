Deputado baiano interrompe campanha após sofrer paralisia facial

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O deputado estadual e candidato à reeleição Marcinho Oliveira (PDT) precisou interromper sua campanha por causa de um problema de saúde. Neste sábado, 21, ele informou em suas redes sociais que sofreu uma paralisia facial.

Na postagem, o parlamentar comunicou que foi diagnosticado com Paralisia de Bell, uma condição que afeta temporariamente os movimentos de um lado do rosto, e por isso precisou dar uma pausa na agenda.

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“Por orientação médica, suspendi minhas agendas por alguns dias para iniciar o tratamento e cuidar da minha saúde. Estou seguindo todo o acompanhamento necessário e confiante na recuperação”, disse.

Ainda na publicação, Marcinho comunicou que retomou a agenda de compromisso da campanha após a breve pausa.