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PAUSA FORÇADA

Deputado baiano interrompe campanha após sofrer paralisia facial

Marcinho Oliveira foi diagnosticado com Paralisia de Bell

Anderson Ramos
Por
Deputado estadual Marcinho Oliveira (PDT).
Deputado estadual Marcinho Oliveira (PDT). - Foto: Divulgação/Alba
Eleições 2026

O deputado estadual e candidato à reeleição Marcinho Oliveira (PDT) precisou interromper sua campanha por causa de um problema de saúde. Neste sábado, 21, ele informou em suas redes sociais que sofreu uma paralisia facial.

Na postagem, o parlamentar comunicou que foi diagnosticado com Paralisia de Bell, uma condição que afeta temporariamente os movimentos de um lado do rosto, e por isso precisou dar uma pausa na agenda.

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“Por orientação médica, suspendi minhas agendas por alguns dias para iniciar o tratamento e cuidar da minha saúde. Estou seguindo todo o acompanhamento necessário e confiante na recuperação”, disse.

Ainda na publicação, Marcinho comunicou que retomou a agenda de compromisso da campanha após a breve pausa.

O que é Paralisia de Bell?

Também conhecida como paralisia facial periférica, a Paralisia de Bell é uma condição em que a pessoa sofre uma paralisia de um dos lados do rosto. Essa é uma condição relativamente rara que pode afetar pessoas de todas as faixas etárias.

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Ainda não se sabe exatamente o que causa a paralisia de Bell. No entanto, pode ser ocasionada por infecções virais – cobreiro, herpes, Varicela-Zoster, citomegalovírus, adenovírus e Epstein-Barr – e também por condições imunológicas, em que o sistema de defesa do organismo acaba por atacar o próprio corpo. Outros fatores incluem cansaço e estresse.

O tratamento é centrado em aliviar os sintomas e acelerar a recuperação, já que é uma condição temporária, em que o paciente se recupera após alguns dias ou meses.

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eleições na Bahia Marcinho Oliveira paralisia de bell

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