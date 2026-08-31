Quatro cianças morrem afogadas na Bahia; vítimas eram irmãos e primo

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Quatro crianças da mesma família, sendo três irmãos e um primo, morreram afogadas enquanto brincavam em uma aguada na comunidade de Salina Branca, município de Paramirim, no sudoeste da Bahia. O caso ocorreu neste domingo, 30.

As vítimas foram identificadas como:

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Jeferson Davi da Silva, de nove anos;

Jackson Diego da Silva, de seis anos;

José Diogo da Silva, de três anos;

Lorenzo Almeida, de oito anos.

As crianças estavam em uma pequena embarcação que acabou sendo levada para o meio do açude e afundou, vitimando os menores.



Em nota, o Corpo de Bombeiros informou que Núcleo de Operações Aquáticas (NOA) do 7º Batalhão de Bombeiros Militar (7º BBM) com sede em Vitória da Conquista, recuperarou os corpos na madrugada desta segunda-feira, 31.

A primeira vítima foi localizada no primeiro mergulho. No segundo, outras duas foram encontradas. A quarta vítima foi localizada por volta de 1h30. Os corpos foram entregues aos cuidados do Departamento de Polícia Técnica (DPT), para identificação e demais procedimentos legais.

Segundo o órgão, a lagoa possui cerca de cinco metros de profundidade, água escura e presença de galhos, condições que dificultaram os trabalhos de busca.

Prefeitura de Paramirim lamenta corrido

Em nota, a Prefeitura de Paramirim se solidarizou com a família e lamentou o acidente.

"Partiram de forma precoce deixando uma tristeza absurda em todo o nosso município [...] Que Deus conforte o coração de todos diante desta parta irreparável. Nossas orações estão com vocês", disse trecho.

Além disso, foi decretada a suspensão das aulas de toda a rede pública municipal da região, nesta segunda-feira, 31. As vítimas estudavam na Escola Municipal Dalila Meira.

O portal A TARDE tentou contato com a Polícia Civil para esclarecer as circunstâncias do ocorrido, no entanto, até o momento da publicação da matéria, não obteve retorno.