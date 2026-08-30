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THIANCLE ARAÚJO

Ex-prefeito candidato é detido após briga com PM em Alagoinhas

Thiancle Araújo conduzido a delegacia após promover “paredão” com apoiadores na cidade

Leo Almeida
Por
| Atualizada em
Thiancle Araújo
Thiancle Araújo - Foto: Eduardo Dias | AG. A TARDE
Eleições 2026

O ex-prefeito de Castro Alves e candidato a deputado estadual, Thiancle Araújo (PSD), foi detido após se envolver em uma confusão com a Polícia Militar na tarde deste domingo, 30, em Alagoinhas. A discussão teria ocorrido após Thiancle ser abordado por PMs enquanto promovia um evento político do tipo “paredão” no município.

O postulante à Assembleia Legislativa da Bahia (Alba) teria ido às vias de fato com um PM depois do agente tentar interromper o ato político com seus apoiadores. A reportagem do portal A TARDE buscou a assessoria de imprensa de Thiancle, mas não foi respondida até o momento.

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Thiancle chegando na delegacia neste domingo
Thiancle chegando na delegacia neste domingo - Foto: Reprodução
Ex-prefeito chegou a ser agredido com tapa no rosto
Ex-prefeito chegou a ser agredido com tapa no rosto - Foto: Reprodução

O ex-prefeito de Castro Alves é conhecido por defender a prática do “grau de moto” na Bahia e já chegou a se envolver em uma discussão com a PM neste ano, durante evento na cidade de Terra Nova.

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As informações foram divulgadas primeiramente pelo site Blog do Valente e confirmadas pelo portal A TARDE.

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grau de moto Thiancle Araújo

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