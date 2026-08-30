Secretário de Agricultura de cidade da Bahia morre neste domingo (30/08)

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O secretário municipal de Agricultura de Vereda, no interior da Bahia, Silvio Ferreira de Souza, conhecido como Guila, morreu neste domingo, 30. O falecimento foi comunicado pela Prefeitura de Vereda em uma publicação nas redes sociais.

Ao lamentar a morte, a administração municipal destacou a trajetória do secretário e o vínculo que ele mantinha com o município.

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"A Prefeitura Municipal de Vereda manifesta profundo pesar pelo falecimento de Silvio Ferreira de Souza, conhecido carinhosamente como Guila, secretário municipal de Agricultura."

Segundo a prefeitura, Guila construiu uma trajetória marcada pela atuação profissional e pelo compromisso com a cidade.

"Guila deixa uma história de dedicação, trabalho e compromisso com nosso município, além da saudade entre familiares, amigos e todos que tiveram a oportunidade de conhecê-lo."

A gestão municipal também prestou solidariedade aos familiares e amigos neste momento de luto.

"Neste momento de tristeza, nos solidarizamos com seus familiares e amigos, rogando a Deus que conforte seus corações e conceda a Guila o descanso eterno."

Na mensagem, a prefeitura reforçou ainda o carinho da comunidade pelo secretário.

"Vereda perde um servidor, mas fica a lembrança de um homem querido por todos."

Até o momento, não foram divulgadas informações sobre o que teria provocado a morte. A prefeitura também não informou quando e onde serão realizados o velório e o sepultamento.