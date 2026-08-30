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BAHIA

Secretário de Agricultura de cidade da Bahia morre neste domingo (30/08)

Prefeitura lamentou a perda e prestou solidariedade aos familiares e amigos

Luan Julião
Por
Secretário municipal de Agricultura de Vereda, no interior da Bahia, Silvio Ferreira de Souza
Secretário municipal de Agricultura de Vereda, no interior da Bahia, Silvio Ferreira de Souza - Foto: Reprodução

O secretário municipal de Agricultura de Vereda, no interior da Bahia, Silvio Ferreira de Souza, conhecido como Guila, morreu neste domingo, 30. O falecimento foi comunicado pela Prefeitura de Vereda em uma publicação nas redes sociais.

Ao lamentar a morte, a administração municipal destacou a trajetória do secretário e o vínculo que ele mantinha com o município.

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"A Prefeitura Municipal de Vereda manifesta profundo pesar pelo falecimento de Silvio Ferreira de Souza, conhecido carinhosamente como Guila, secretário municipal de Agricultura."

Segundo a prefeitura, Guila construiu uma trajetória marcada pela atuação profissional e pelo compromisso com a cidade.

"Guila deixa uma história de dedicação, trabalho e compromisso com nosso município, além da saudade entre familiares, amigos e todos que tiveram a oportunidade de conhecê-lo."

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A gestão municipal também prestou solidariedade aos familiares e amigos neste momento de luto.

"Neste momento de tristeza, nos solidarizamos com seus familiares e amigos, rogando a Deus que conforte seus corações e conceda a Guila o descanso eterno."

Na mensagem, a prefeitura reforçou ainda o carinho da comunidade pelo secretário.

"Vereda perde um servidor, mas fica a lembrança de um homem querido por todos."

Até o momento, não foram divulgadas informações sobre o que teria provocado a morte. A prefeitura também não informou quando e onde serão realizados o velório e o sepultamento.

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