BAHIA
Secretário de Agricultura de cidade da Bahia morre neste domingo (30/08)
Prefeitura lamentou a perda e prestou solidariedade aos familiares e amigos
O secretário municipal de Agricultura de Vereda, no interior da Bahia, Silvio Ferreira de Souza, conhecido como Guila, morreu neste domingo, 30. O falecimento foi comunicado pela Prefeitura de Vereda em uma publicação nas redes sociais.
Ao lamentar a morte, a administração municipal destacou a trajetória do secretário e o vínculo que ele mantinha com o município.
"A Prefeitura Municipal de Vereda manifesta profundo pesar pelo falecimento de Silvio Ferreira de Souza, conhecido carinhosamente como Guila, secretário municipal de Agricultura."
Segundo a prefeitura, Guila construiu uma trajetória marcada pela atuação profissional e pelo compromisso com a cidade.
"Guila deixa uma história de dedicação, trabalho e compromisso com nosso município, além da saudade entre familiares, amigos e todos que tiveram a oportunidade de conhecê-lo."
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A gestão municipal também prestou solidariedade aos familiares e amigos neste momento de luto.
"Neste momento de tristeza, nos solidarizamos com seus familiares e amigos, rogando a Deus que conforte seus corações e conceda a Guila o descanso eterno."
Na mensagem, a prefeitura reforçou ainda o carinho da comunidade pelo secretário.
"Vereda perde um servidor, mas fica a lembrança de um homem querido por todos."
Até o momento, não foram divulgadas informações sobre o que teria provocado a morte. A prefeitura também não informou quando e onde serão realizados o velório e o sepultamento.