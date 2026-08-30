POLÍCIA
Homens são encontrados mortos em cidade do interior da Bahia
Vítimas tinham 40 e 47 anos; Polícia Civil investiga as duas ocorrências
Dois homens, de 40 e 47 anos, foram encontrados mortos neste sábado, 29, em diferentes pontos do bairro Matriz, em Jacobina, no norte da Bahia. As duas ocorrências são investigadas pela Polícia Civil.
Uma das vítimas foi identificada como Paulo Henrique Bezerra de Andrade, de 40 anos. Conforme informações confirmadas pela polícia, ele estava dentro de uma lanchonete quando foi localizado com lesões compatíveis com disparos de arma de fogo.
A outra vítima é Paulo André Correia Santos, de 47 anos. A Polícia Civil não informou, até o momento, se existe alguma relação entre as duas mortes.
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A Polícia Militar foi acionada para averiguar as ocorrências. Após os registros, foram expedidas as guias para remoção dos corpos e realização das perícias nos locais.
O caso está sob investigação da 1ª Delegacia Territorial de Jacobina.