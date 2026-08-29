Homem invade casa nu e mata vizinho após tomar suposto chá com maconha

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Um homem de 44 anos foi preso em flagrante após invadir a casa de um vizinho e matá-lo no Itapoã, no Distrito Federal. Segundo a Polícia Civil, o suspeito estava nu durante a invasão e afirmou ter sofrido um surto psicótico após ingerir voluntariamente um chá preparado à base de maconha.

O crime aconteceu na sexta-feira, 28, na Quadra 318 do Del Lago. A vítima foi identificada como Antonio Salvino da Silva e o suspeito como Robson Borges de Amorim.

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Suspeito confessou o homicídio

Segundo a Seção de Investigação de Crimes Violentos (SICVIO) da 6ª Delegacia de Polícia (Paranoá), Robson confessou ter matado o vizinho.

Em depoimento, ele contou que preparou o chá com maconha e consumiu a bebida por vontade própria. A intenção, de acordo com o relato apresentado à polícia, era relaxar. Depois da ingestão, porém, ele teria apresentado uma reação diferente da esperada.

O homem afirmou que sofreu um surto psicótico e, em seguida, foi até a residência de Antonio, onde ocorreu a agressão que terminou com a morte da vítima.

Homem deixou a casa e invadiu outro imóvel

Após o homicídio, Robson saiu da residência do vizinho e entrou em outra casa nas proximidades. Conforme a Polícia Civil, ele se trancou dentro de um dos cômodos do imóvel.

O homem acabou localizado pelo Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF). Depois, policiais civis encontraram Robson em uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do Paranoá. Ele recebeu voz de prisão e permaneceu internado na unidade de saúde em razão da ingestão da droga, segundo a corporação.

A investigação está sob responsabilidade da 6ª Delegacia de Polícia, no âmbito da Operação Chá de Sangue.

A Polícia Civil apura as circunstâncias do homicídio e os acontecimentos que antecederam a invasão da residência da vítima.