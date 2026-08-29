POLÍCIA
Maior assaltante de bancos do Brasil é preso em São Paulo
Criminoso foi localizado em Osasco após ação integrada das polícias
Um homem apontado pela Polícia da Bahia como o maior assaltante de instituições financeiras do Brasil foi preso em Osasco, em São Paulo. A captura ocorreu nas últimas 24h durante uma operação conjunta das forças de segurança da Bahia e de São Paulo.
A ação foi realizada pela Força Integrada de Combate ao Crime Organizado (FICCO) Bahia, FICCO São Paulo e Polícia Militar de São Paulo (PMSP).
A prisão ocorre em um momento de queda nos ataques a instituições financeiras na Bahia. Segundo a Secretaria da Segurança Pública (SSP-BA), o estado chegou a 605 dias sem explosões de agências bancárias.
Criminoso já havia sido preso na Bahia
Segundo o secretário da Segurança Pública da Bahia, Marcelo Werner, o homem preso já era um dos principais alvos das forças de segurança baianas.
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Ele havia sido capturado em 2014, no município de Rafael Jambeiro, durante uma operação realizada pela Polícia Federal e pelo Batalhão de Operações Policiais Especiais (BOPE) da Polícia Militar da Bahia.
Na ocasião, conforme Werner, foram apreendidos fuzis e submetralhadoras. “Em 2014, durante ação da Polícia Federal e do BOPE da PMBA, este criminoso, um dos nossos principais alvos, foi capturado em Rafael Jambeiro. Fuzis e submetralhadoras foram apreendidos na ocasião”, destacou o secretário.
Bahia adota policiamento baseado em inteligência
A SSP-BA atribui parte dos resultados à implantação da doutrina do Policiamento Orientado pela Inteligência (POI).
O modelo utiliza informações produzidas pelas áreas de inteligência para orientar ações contra grupos criminosos. A estratégia também prevê integração entre diferentes agências e forças de segurança.
Para Marcelo Werner, o trabalho conjunto tem sido utilizado para direcionar as operações contra organizações criminosas.
“Atuamos pautados por evidências, com a integração entre as Agências de Inteligência. Parabéns para os homens e mulheres da Segurança Pública. Continuaremos firmes e ao lado da população”, afirmou.
A prisão em Osasco reuniu forças de segurança de diferentes estados e integra as ações de combate ao crime organizado e aos ataques contra instituições financeiras.