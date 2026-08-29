Maior assaltante de bancos do Brasil é preso em São Paulo

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Um homem apontado pela Polícia da Bahia como o maior assaltante de instituições financeiras do Brasil foi preso em Osasco, em São Paulo. A captura ocorreu nas últimas 24h durante uma operação conjunta das forças de segurança da Bahia e de São Paulo.

A ação foi realizada pela Força Integrada de Combate ao Crime Organizado (FICCO) Bahia, FICCO São Paulo e Polícia Militar de São Paulo (PMSP).

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A prisão ocorre em um momento de queda nos ataques a instituições financeiras na Bahia. Segundo a Secretaria da Segurança Pública (SSP-BA), o estado chegou a 605 dias sem explosões de agências bancárias.

Criminoso já havia sido preso na Bahia

Segundo o secretário da Segurança Pública da Bahia, Marcelo Werner, o homem preso já era um dos principais alvos das forças de segurança baianas.

Ele havia sido capturado em 2014, no município de Rafael Jambeiro, durante uma operação realizada pela Polícia Federal e pelo Batalhão de Operações Policiais Especiais (BOPE) da Polícia Militar da Bahia.

Na ocasião, conforme Werner, foram apreendidos fuzis e submetralhadoras. “Em 2014, durante ação da Polícia Federal e do BOPE da PMBA, este criminoso, um dos nossos principais alvos, foi capturado em Rafael Jambeiro. Fuzis e submetralhadoras foram apreendidos na ocasião”, destacou o secretário.

Bahia adota policiamento baseado em inteligência

A SSP-BA atribui parte dos resultados à implantação da doutrina do Policiamento Orientado pela Inteligência (POI).

O modelo utiliza informações produzidas pelas áreas de inteligência para orientar ações contra grupos criminosos. A estratégia também prevê integração entre diferentes agências e forças de segurança.

Para Marcelo Werner, o trabalho conjunto tem sido utilizado para direcionar as operações contra organizações criminosas.

“Atuamos pautados por evidências, com a integração entre as Agências de Inteligência. Parabéns para os homens e mulheres da Segurança Pública. Continuaremos firmes e ao lado da população”, afirmou.

A prisão em Osasco reuniu forças de segurança de diferentes estados e integra as ações de combate ao crime organizado e aos ataques contra instituições financeiras.