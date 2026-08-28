Assaltante de bancos baiano é preso antes de receber envio de fuzis

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Um dos maiores assaltantes de banco do Brasil foi preso nesta sexta-feira, 28, durante ação conjunta da Força Integrada de Combate ao Crime Organizado (FICCO) Bahia, da FICCO São Paulo e da Polícia Militar de São Paulo (PM-SP)

Informações iniciais apontam que o criminoso, interceptado em Osasco, receberia um carregamento de fuzis.

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Nascido na Bahia, o criminoso é integrante de uma facção fundada em SP e possui dezenas de passagens por explosões de agências bancárias nas regiões Nordeste, Sudeste e Centro-Oeste do país.

Ele tinha dois mandados de prisão e acabou localizado em mais uma ação que integrou Forças Estaduais e Federais da Segurança Pública.

Confira o momento da prisão