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Assaltante de bancos baiano é preso antes de receber envio de fuzis

Criminoso foi preso em ação conjunta de agentes da FICCO da Bahia e de São Paulo

Gustavo Nascimento
Por
Agentes conduzem criminoso
Agentes conduzem criminoso - Foto: Divulgação | SSP

Um dos maiores assaltantes de banco do Brasil foi preso nesta sexta-feira, 28, durante ação conjunta da Força Integrada de Combate ao Crime Organizado (FICCO) Bahia, da FICCO São Paulo e da Polícia Militar de São Paulo (PM-SP)

Informações iniciais apontam que o criminoso, interceptado em Osasco, receberia um carregamento de fuzis.

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Nascido na Bahia, o criminoso é integrante de uma facção fundada em SP e possui dezenas de passagens por explosões de agências bancárias nas regiões Nordeste, Sudeste e Centro-Oeste do país.

Ele tinha dois mandados de prisão e acabou localizado em mais uma ação que integrou Forças Estaduais e Federais da Segurança Pública.

Confira o momento da prisão

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facção justiça prisão Segurança

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