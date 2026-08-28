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Ferro-velho clandestino é fechado durante operação contra furto de fios em Salvador

Estabelecimento é suspeito de receptar materiais de origem ilícita

Victoria Isabel
Por
Operação começou por volta das 23h
Operação começou por volta das 23h - Foto: Diculgação/GCM

Um ferro-velho irregular foi fechado na localidade das Sete Portas, em Salvador, durante uma ação da Guarda Civil Municipal (GCM) na noite desta quinta-feira, 28. O estabelecimento é suspeito de receber materiais de origem ilícita.

A ação foi realizada pela GCM, em conjunto com a Diretoria de Prevenção à Violência (DPV), e fez parte da Operação Sentinela, iniciativa realizada diariamente durante a madrugada para combater o furto de cabos e fios e a depredação do patrimônio público na capital baiana.

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A operação começou por volta das 23h e contou com a participação da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano (Sedur) e da Neoenergia Coelba. Também participaram equipes do Grupamento de Operações Especiais (GOE) e da Segurança de Autoridades (Segaut).

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Após o fechamento do estabelecimento, os órgãos competentes foram acionados para dar início às investigações. O objetivo é identificar os responsáveis e apurar a possível receptação de materiais furtados.

A operação integra as ações de fiscalização e prevenção realizadas para reduzir os casos de furto de fios e danos ao patrimônio público em Salvador.

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ferro velho gcm operação

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